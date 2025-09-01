林書豪結束15年職業生涯「這輩子最難的決定」

最近剛過卅七歲生日的「哈佛小子」林書豪，昨天透過社群宣布結束十五年職業球員生涯，形容退休是「這輩子最難的決定」，不過向籃球說再見的時間到了；他決定退役立刻震撼籃壇，國際媒體和球迷也熱烈討論，向「永遠的林來瘋」致敬。

二○一○年美國職籃ＮＢＡ選秀會落選的林書豪，職業生涯從勇士隊展開，三度被下放發展聯盟，隔年轉戰尼克隊也苦無機會，不過二○一二年二月對籃網隊替補出賽攻下全場最高廿五分，接下來更助尼克拉出一波七連勝紀錄，讓「林來瘋」熱潮席捲全球。

林書豪生涯尾聲在台灣打球，前年加入新北國王隊，完成和弟弟林書緯聯手的心願，去年兄弟聯手奪下ＰＬＧ總冠軍，今年六月再獲第一季ＴＰＢＬ金盃；國王上月初才宣布和林書緯續約，遲遲沒消息的林書豪昨天早上發出退役影片，感性用中、英文夾雜寫下退役感言。

「做為一個職業運動員，我們一直知道『退休』就在不遠處。過去職業生涯十五年，我明確知道有一天需要離去，但如今真的要跟籃球說再見，仍然是我這輩子最難的決定。」林書豪說，曾在最耀眼燈光下與最猛對手對抗，並且挑戰世俗眼光中對自身體型條件所認定的可能性，是生涯最大榮耀。

「我實現小時候以為不可能的瘋狂夢想，在全世界球迷面前打球。我一直都還會是那個充滿童心，碰到籃球就覺得是最鮮活的自己。」

林書豪形容選手生涯是非常不想結束的旅程，但知道必須告別籃球了，「對於未來的一切，我們一起向前看。」他的退休影片穿插從學生時期到職業生涯的特別片段，旁白是父母和弟弟的祝福，最後由林書緯用英文講「退休快樂」，祝福哥哥卸下球員身分。

林書豪退休聲明一出，國際媒體紛紛發文，美國「雅虎體育」形容「林來瘋」是為社群媒體量身打造的神話，英國「每日郵報」回顧他的十一場傳奇賽事，許多和林書豪共事過隊友、球迷也紛紛發文致敬，稱讚他是永遠的傳奇。