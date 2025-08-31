快訊

家人哭泣悲痛不已！中壢民宅大火釀5死 相驗結果都是這原因致死

HBL／南山神射手黃瀚陞遇膝傷 最快8強才能回歸

中央社／ 台北31日電
高中籃球聯賽（HBL）勁旅南山高中當家後衛黃瀚陞（前）因右膝前十字韌帶斷裂，最快得到8強才有機會回歸賽場，但他31日受訪時正面看待傷勢，直言「不會著急，人生也不是只有HBL」。中央社
高中籃球聯賽（HBL）勁旅南山高中當家後衛黃瀚陞（前）因右膝前十字韌帶斷裂，最快得到8強才有機會回歸賽場，但他31日受訪時正面看待傷勢，直言「不會著急，人生也不是只有HBL」。中央社

高中籃球聯賽HBL勁旅南山高中當家後衛黃瀚陞，因右膝前十字韌帶斷裂，最快可能得要到8強才能復出。教練陳柏廷今天表示，不會急著讓黃瀚陞回歸，「畢竟球員生涯很長」。

南山在上季HBL挑戰衛冕失利後，休賽季積極備戰，瞄準目標冠軍金盃，沒想到當家神射手黃瀚陞在長耀盃籃球賽不慎造成右膝前十字韌帶斷裂，確定將缺席新學年度的16強預賽、12強複賽，重挫南山戰力。

陳柏廷今天在登峰造極籃球賽後接受媒體聯訪時透露，目前黃瀚陞完成動刀，最快得要到8強才有機會回歸HBL賽場，但希望黃瀚陞多一點休息，不會急著讓黃瀚陞復出，而且必須得到隨隊防護員的許可，「畢竟球員生涯很長，這段路還很遙遠，不用太擔心，也期許看到他繼續在場上奔馳。」

即使黃瀚陞缺陣將對團隊戰力造成影響，陳柏廷透露，黃瀚陞在暑假參加很多盃賽、訓練營，其實已經脫離團隊訓練一段時間，因此還算適應沒有黃瀚陞的日子，並期許另名主力謝旻耕扛下更多責任，包含執行最後一擊、終結點的角色，「把他的特色發揮到最大化。」

高一就拿到HBL新人王、冠軍戰最有價值球員（FMVP）的黃瀚陞，日前還摘下NIKE ALL ASIACAMP男子組最出色球員（MOP），然而高三賽季以受傷開場，他坦言確定膝蓋傷勢後的確難過幾天，但隨即就調適好心態，正面看待傷勢，「不會著急，人生也不是只有HBL。」

登峰造極籃球賽今天在台北體育館登場，南山首戰以58比71不敵光復高中。陳柏廷指出，隨著有經驗的球員都已經畢業，所以從8月上旬到現在幾乎都在比賽，讓球員快速獲取經驗得到成長。

籃球

延伸閱讀

社區遊戲室龜殼花咬傷男童 謝國樑探視安慰並要區長加強除草

NBA／生涯首度離開快艇！28歲神射手柯菲與公鹿簽1年合約

蜂鷹飛進台鐵車廂引騷動 專家提醒猛禽的鳥喙及爪子都有殺傷力

南山建構退休財務規劃

相關新聞

TPBL／牽著妻兒的手 林書豪宣布結束15年球員生涯

剛過37歲生日的「哈佛小子」林書豪，今天透過社群宣布結束15年職業生涯，他形容是「這輩子最難的決定」，但影片中尾聲是他和...

HBL／南山神射手黃瀚陞遇膝傷 最快8強才能回歸

高中籃球聯賽HBL勁旅南山高中當家後衛黃瀚陞，因右膝前十字韌帶斷裂，最快可能得要到8強才能復出。教練陳柏廷今天表示，不會...

籃球／林書豪宣告退役 陸網見證「林來瘋」不捨：永遠記得那個時刻

台裔知名球星林書豪31日在社交媒體上正式宣布退役，結束了15年職業生涯。而林書豪退役的詞條一度衝上微博熱搜第一，並引發大...

籃球／重視家人 林書豪退役有跡可循

37歲的「哈佛小子」林書豪今天宣布退役，他的影片也很有重視家人的「林式風格」，透過父母和弟弟的旁白和球迷和15年的職業球...

籃球／兩天前才確定退役！林書豪下一步未定 時間先留給家人

台裔指標球星「哈佛小子」林書豪今天早上震撼宣布退休，經紀團隊透露是這兩天才確定高掛球鞋的決定，「目前還沒有確定下一步」，...

TPBL／「林來瘋」走入歷史 林書豪攜林書緯兄弟籃球蔚為佳話

台裔球星林書豪今天宣告結束長達15年職業生涯，也讓「林來瘋」成為球迷心中一輩子的回憶，而他與弟弟林書緯攜手打出的冠軍兄弟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。