HBL／南山神射手黃瀚陞遇膝傷 最快8強才能回歸

高中籃球聯賽HBL勁旅南山高中當家後衛黃瀚陞，因右膝前十字韌帶斷裂，最快可能得要到8強才能復出。教練陳柏廷今天表示，不會急著讓黃瀚陞回歸，「畢竟球員生涯很長」。

南山在上季HBL挑戰衛冕失利後，休賽季積極備戰，瞄準目標冠軍金盃，沒想到當家神射手黃瀚陞在長耀盃籃球賽不慎造成右膝前十字韌帶斷裂，確定將缺席新學年度的16強預賽、12強複賽，重挫南山戰力。

陳柏廷今天在登峰造極籃球賽後接受媒體聯訪時透露，目前黃瀚陞完成動刀，最快得要到8強才有機會回歸HBL賽場，但希望黃瀚陞多一點休息，不會急著讓黃瀚陞復出，而且必須得到隨隊防護員的許可，「畢竟球員生涯很長，這段路還很遙遠，不用太擔心，也期許看到他繼續在場上奔馳。」

即使黃瀚陞缺陣將對團隊戰力造成影響，陳柏廷透露，黃瀚陞在暑假參加很多盃賽、訓練營，其實已經脫離團隊訓練一段時間，因此還算適應沒有黃瀚陞的日子，並期許另名主力謝旻耕扛下更多責任，包含執行最後一擊、終結點的角色，「把他的特色發揮到最大化。」

高一就拿到HBL新人王、冠軍戰最有價值球員（FMVP）的黃瀚陞，日前還摘下NIKE ALL ASIACAMP男子組最出色球員（MOP），然而高三賽季以受傷開場，他坦言確定膝蓋傷勢後的確難過幾天，但隨即就調適好心態，正面看待傷勢，「不會著急，人生也不是只有HBL。」

登峰造極籃球賽今天在台北體育館登場，南山首戰以58比71不敵光復高中。陳柏廷指出，隨著有經驗的球員都已經畢業，所以從8月上旬到現在幾乎都在比賽，讓球員快速獲取經驗得到成長。