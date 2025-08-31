籃球／林書豪宣告退役 陸網見證「林瘋狂」不捨：永遠記得那個夏天

台裔知名球星林書豪31日在社交媒體上正式宣布退役，結束了15年職業生涯。而林書豪退役的詞條一度衝上微博熱搜第一，並引發大陸網友熱議。

林書豪在NBA征戰9年，效力過勇士、尼克斯、火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹、猛龍。共出戰了480場常規賽，場均出戰25.5分鐘得到11.6分2.8籃板4.3助攻1.1搶斷，投籃命中率為43.3%，三分球命中率為34.2%。

林書豪隨後在2019年往大陸球壇發展，2019年8月27日，林書豪空降北京首鋼，開啟徵戰CBA之旅。2021年林書豪再度回到北京首鋼，卻因種種原因狀態起伏，季後賽止步八強。2022年9月，他南下廣州龍獅，12月提前結束賽季。

告別大陸CBA後，林書豪回到台灣打聯賽。2023年1月，他加盟P+聯賽高雄鋼鐵人，首秀38分，賽季場均26.3分，把票房帶到歷史高點。同年9月，他轉投新北國王，與弟弟林書緯並肩。

新民晚報對林書豪退役評論稱，林書豪從來不只是個運動員。他代表著一種文化突破，打破了亞裔後衛不能在NBA立足的偏見。「從NBA，到CBA，再到中國台灣的聯賽，林書豪的15年籃球旅程畫上句點，但『林瘋狂』（台灣稱『林來瘋』）早已不只是一個比賽符號，更是一代球迷的共同記憶。」

解放日報也刊文稱，「林書豪給到我們的，是一種珍貴的『路徑感』：落選可以、下放可以、被裁可以、從替補席出發也可以，只要你在被需要的那一刻，把球權接住，把決策做對。」

林書豪的退役文引發大陸網友的積極迴響，大陸網友說：「永遠記得那個夏天，見證了林瘋狂。」、「祝福，有林瘋狂那段巔峰的激動，也有一直閃耀的快樂拼搏精神」、「都是各自的青春，雖然各自的故事，但共同見證了林瘋狂的勵志奇跡，一路波折追求，在寶島台灣以冠軍和MVP結束職業生涯。」、「豪哥，我是因為你才真正瞭解籃球。」

林書豪31日發文宣告退役，並稱這仍然是我這輩子做過的最難的決定。他說，「能夠在最耀眼的燈光下和最強勁的對手競爭，挑戰世人對像我這樣體型條件的人的固有印象，是我這輩子最大的榮耀。」