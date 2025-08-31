聽新聞
籃球／重視家人 林書豪退役有跡可循
37歲的「哈佛小子」林書豪今天宣布退役，他的影片也很有重視家人的「林式風格」，透過父母和弟弟的旁白和球迷和15年的職業球員生涯告別，最後是和妻子一起牽著兒子手的背影，象徵展開生命新篇章。
「家人」向來是林書豪最常提起的一環，弟弟林書緯先加入台灣籃壇，還是NBA球員的林書豪曾因弟弟記者會上被問到自己而動怒，心疼弟弟表現被埋沒；他曾多次提到，和林書緯一起打球是球員生涯心願之一，2023年來台後也終於在加入新北國王隊後如願。
今年6月29日，國王在TPBL總冠軍賽第7戰擊敗高雄全家海神隊封王，林書豪完成和林書緯連兩年合力捧冠後也多次感謝林書緯，謝謝同樣是後衛的弟弟做出許多犧牲，林書豪當時說：「感謝這兩年同隊，給我那麼多空間當核心球員，他超愛我，他不要我不打，他要我一起和他打，雖然他不能有球，真的很謝謝他。」
林書緯回應，知道哥哥來後會犧牲很多，「我也願意犧牲，所以我覺得這個犧牲沒問題，就是要拿下冠軍。」他笑說兄弟聯手的兩冠是最好回憶，「就看他要不要第三個。」
林書緯主動「cue」哥哥，只換來林書豪四兩撥千斤「大家都知道，弟弟有時候很討厭」的回答，沒有正面回應是否再戰一年，如今做出退役決定，將更多時間留給年幼的兒子和太太，並不意外。
來台後多次出現運動傷勢的林書豪曾提到，媽媽心疼他每場重摔而減少進場次數；去年他迎接兒子誕生也曾說，為治療傷勢投入大量時間，壓縮陪伴妻兒的機會，退休聲明時也寫下「這一路走來，有太多人因為我犧牲奉獻」。
選擇在和弟弟聯手拿兩冠後開啟人生下一章，林書豪是時候將更多時間留給兒子和妻子，經紀團隊也表示林書豪「目前會先專心陪伴家人」。
