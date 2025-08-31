籃球／重視家人 林書豪退役有跡可循

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林書豪隨暴龍奪冠後與家人分享喜悅。圖截自林書豪IG
林書豪隨暴龍奪冠後與家人分享喜悅。圖截自林書豪IG

37歲的「哈佛小子」林書豪今天宣布退役，他的影片也很有重視家人的「林式風格」，透過父母和弟弟的旁白和球迷和15年的職業球員生涯告別，最後是和妻子一起牽著兒子手的背影，象徵展開生命新篇章。

「家人」向來是林書豪最常提起的一環，弟弟林書緯先加入台灣籃壇，還是NBA球員的林書豪曾因弟弟記者會上被問到自己而動怒，心疼弟弟表現被埋沒；他曾多次提到，和林書緯一起打球是球員生涯心願之一，2023年來台後也終於在加入新北國王隊後如願。

新北國王封王後林書豪與弟弟林書緯擁抱。記者季相儒／攝影
新北國王封王後林書豪與弟弟林書緯擁抱。記者季相儒／攝影

今年6月29日，國王在TPBL總冠軍賽第7戰擊敗高雄全家海神隊封王，林書豪完成和林書緯連兩年合力捧冠後也多次感謝林書緯，謝謝同樣是後衛的弟弟做出許多犧牲，林書豪當時說：「感謝這兩年同隊，給我那麼多空間當核心球員，他超愛我，他不要我不打，他要我一起和他打，雖然他不能有球，真的很謝謝他。」

林書緯回應，知道哥哥來後會犧牲很多，「我也願意犧牲，所以我覺得這個犧牲沒問題，就是要拿下冠軍。」他笑說兄弟聯手的兩冠是最好回憶，「就看他要不要第三個。」

林書豪和家人聚餐合影。圖／取自林書豪LINE 吳思儀
林書豪和家人聚餐合影。圖／取自林書豪LINE 吳思儀

林書緯主動「cue」哥哥，只換來林書豪四兩撥千斤「大家都知道，弟弟有時候很討厭」的回答，沒有正面回應是否再戰一年，如今做出退役決定，將更多時間留給年幼的兒子和太太，並不意外。

新北國王隊拿下隊史首座總冠軍，林書豪（左2）、林書緯（右2）兄弟檔開心捧著獎盃與父母合影。資料照
新北國王隊拿下隊史首座總冠軍，林書豪（左2）、林書緯（右2）兄弟檔開心捧著獎盃與父母合影。資料照

來台後多次出現運動傷勢的林書豪曾提到，媽媽心疼他每場重摔而減少進場次數；去年他迎接兒子誕生也曾說，為治療傷勢投入大量時間，壓縮陪伴妻兒的機會，退休聲明時也寫下「這一路走來，有太多人因為我犧牲奉獻」。

選擇在和弟弟聯手拿兩冠後開啟人生下一章，林書豪是時候將更多時間留給兒子和妻子，經紀團隊也表示林書豪「目前會先專心陪伴家人」。

林書豪與家人合影 圖／取自林書豪LINE 吳思儀
林書豪與家人合影 圖／取自林書豪LINE 吳思儀

