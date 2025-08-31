快訊

籃球／兩天前才確定退役！林書豪下一步未定 時間先留給家人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北國王林書豪向隊員示意加強防守。記者陳正興／攝影
新北國王林書豪向隊員示意加強防守。記者陳正興／攝影

台裔指標球星「哈佛小子」林書豪今天早上震撼宣布退休，經紀團隊透露是這兩天才確定高掛球鞋的決定，「目前還沒有確定下一步」，林書豪將把時間先留給家人。

林書豪在台所屬的啟程國際運動行銷表示，林書豪，每一場比賽都是全心全意的投入，不只是場上的拼戰，還包含無數的訓練、恢復，同時也犧牲陪伴家人的時間。身為一名職業籃球員，去年的賽季在一個完美的階段劃下句點，他也希望把最好的自己留給大家。

至於未來的人生方向與未來生涯規劃，啟程提到，林書豪將一切交託給上帝安排，目前會先專心陪伴家人，如未來有任何計劃，會再與大家分享。由衷感謝一路以來支持與鼓勵他的每一位朋友與球迷。

林書豪球員生涯最後一支代表隊伍是TPBL新北國王隊，國王總經理毛加恩11日TPBL新人選秀會時提到和林書豪的續約狀況笑回「去問他」；如今確定結束球員身份，國王球團也發出聲明感謝林書豪，至於是否要加入國王教練團，國王表示很珍惜林書豪對球隊的付出，一切以林書豪個人規劃為主。

籃球 林書豪

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

TPBL／是時候了！告別「林來瘋」生涯 林書豪：這輩子最難決定

TPBL／感謝林書豪付出 毛加恩：帶給球隊不只是數據

TPBL／戰神選進兩新秀全簽了！19歲謝銘駿期待對決林書豪

TPBL／牽著妻兒的手 林書豪宣布結束15年球員生涯

剛過37歲生日的「哈佛小子」林書豪，今天透過社群宣布結束15年職業生涯，他形容是「這輩子最難的決定」，但影片中尾聲是他和...

TPBL／感謝林書豪付出 毛加恩：帶給球隊不只是數據

新北國王招牌球星「哈佛小子」林書豪，今天早上透過個人社群宣布退役，新北國王對此表達敬意與感謝，總教理毛加恩感謝林書豪帶給...

籃球／兩天前才確定退役！林書豪下一步未定 時間先留給家人

台裔指標球星「哈佛小子」林書豪今天早上震撼宣布退休，經紀團隊透露是這兩天才確定高掛球鞋的決定，「目前還沒有確定下一步」，...

籃球／雷納德攻防一體 林信寬、高錦瑋接招

兩屆ＮＢＡ總冠軍賽ＭＶＰ、洛杉磯快艇隊球星雷納德首度訪台，昨現身桃園巨蛋，與近期同樣來台的紐約尼克隊球星唐斯一同參與由Ｔ...

籃球／重視家人 林書豪退役有跡可循

37歲的「哈佛小子」林書豪今天宣布退役，他的影片也很有重視家人的「林式風格」，透過父母和弟弟的旁白和球迷和15年的職業球...

TPBL／「林來瘋」走入歷史 林書豪攜林書緯兄弟籃球蔚為佳話

台裔球星林書豪今天宣告結束長達15年職業生涯，也讓「林來瘋」成為球迷心中一輩子的回憶，而他與弟弟林書緯攜手打出的冠軍兄弟...

