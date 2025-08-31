快訊

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

每天都在切除大腸瘜肉 北醫消化內科醫師卓庭毅授如何降風險

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

TPBL／「林來瘋」走入歷史 林書豪攜林書緯兄弟籃球蔚為佳話

中央社／ 台北31日電

台裔球星林書豪今天宣告結束長達15年職業生涯，也讓「林來瘋」成為球迷心中一輩子的回憶，而他與弟弟林書緯攜手打出的冠軍兄弟籃球，則蔚為一段佳話。

現年37歲的林書豪畢業於美國哈佛大學，在NBA選秀落榜後，選擇加入家鄉球隊金州勇士，不過並未獲得重用，在出賽空間有限情況下，林書豪仍沒有放棄，靠著自身努力翻轉人生，終於在2012年盼到契機，當時身披紐約尼克戰袍的他，其實已經逼近釋出「邊緣」。

沒想到林書豪把握難得替補上陣機會，一舉幫助球隊止敗，火速被賦予先發重任，更率隊打出單季最長7連勝，從默默無名的角色球員華麗轉身為球隊要角，林書豪突然崛起的勵志故事，讓「林來瘋」（Linsanity）一時之間成為NBA最火燙的專有名詞，並對多名台裔美籍球員產生深遠影響。

迎接生涯新的篇章，林書豪輾轉效力於多支球隊，尤其歷經右膝大傷後變成「籃球浪人」，甚至前往中國CBA聯賽挑戰，不過他仍懷抱重返NBA夢想，只是隨著年紀漸長、個人表現開始下滑，林書豪在2023年震撼宣布加盟台灣職籃P.LEAGUE+ 高雄鋼鐵人，為重新萌芽的台灣籃壇注入新血。

之後林書豪選擇披上國王戰袍，與弟弟林書緯攜手奮戰，兩人也聯手幫助球隊連2年稱霸台灣籃壇，讓兄弟籃球蔚為一段佳話。林書豪也曾表示，能跟弟弟一起拿冠軍，比起NBA總冠軍好玩很多，「平時看他訓練這麼多，犧牲也這麼多看了很心疼。」

沒有決定「再一年」，林書豪風光結束長達15年的職業球員生涯，同時讓「林來瘋」正式成為球迷的回憶，而他也坦言，這是一段非常不想結束的旅程，不過之後一定懷念在球迷面前打籃球的每個時刻，「對於未來的一切，我們一起向前看。」

籃球

延伸閱讀

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

TPBL／是時候了！告別「林來瘋」生涯 林書豪：這輩子最難決定

TPBL／感謝林書豪付出 毛加恩：帶給球隊不只是數據

TPBL／牽著妻兒的手 林書豪宣布結束15年球員生涯

相關新聞

TPBL／牽著妻兒的手 林書豪宣布結束15年球員生涯

剛過37歲生日的「哈佛小子」林書豪，今天透過社群宣布結束15年職業生涯，他形容是「這輩子最難的決定」，但影片中尾聲是他和...

TPBL／感謝林書豪付出 毛加恩：帶給球隊不只是數據

新北國王招牌球星「哈佛小子」林書豪，今天早上透過個人社群宣布退役，新北國王對此表達敬意與感謝，總教理毛加恩感謝林書豪帶給...

籃球／雷納德攻防一體 林信寬、高錦瑋接招

兩屆ＮＢＡ總冠軍賽ＭＶＰ、洛杉磯快艇隊球星雷納德首度訪台，昨現身桃園巨蛋，與近期同樣來台的紐約尼克隊球星唐斯一同參與由Ｔ...

TPBL／「林來瘋」走入歷史 林書豪攜林書緯兄弟籃球蔚為佳話

台裔球星林書豪今天宣告結束長達15年職業生涯，也讓「林來瘋」成為球迷心中一輩子的回憶，而他與弟弟林書緯攜手打出的冠軍兄弟...

TPBL／是時候了！告別「林來瘋」生涯 林書豪：這輩子最難決定

TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王台裔球星林書豪今天透過社群媒體正式宣布退役，他表示這是這輩子最難的決定，而且非常不想結...

籃球／星芽公益營登場 游艾喆等三球星親自指導學童

一群熱愛籃球的品牌共同發起，並由美國專業運動防護品牌LP策劃執行的「2025 StarUp 星芽公益籃球營」於今天登場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。