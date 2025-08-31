TPBL／「林來瘋」走入歷史 林書豪攜林書緯兄弟籃球蔚為佳話

台裔球星林書豪今天宣告結束長達15年職業生涯，也讓「林來瘋」成為球迷心中一輩子的回憶，而他與弟弟林書緯攜手打出的冠軍兄弟籃球，則蔚為一段佳話。

現年37歲的林書豪畢業於美國哈佛大學，在NBA選秀落榜後，選擇加入家鄉球隊金州勇士，不過並未獲得重用，在出賽空間有限情況下，林書豪仍沒有放棄，靠著自身努力翻轉人生，終於在2012年盼到契機，當時身披紐約尼克戰袍的他，其實已經逼近釋出「邊緣」。

沒想到林書豪把握難得替補上陣機會，一舉幫助球隊止敗，火速被賦予先發重任，更率隊打出單季最長7連勝，從默默無名的角色球員華麗轉身為球隊要角，林書豪突然崛起的勵志故事，讓「林來瘋」（Linsanity）一時之間成為NBA最火燙的專有名詞，並對多名台裔美籍球員產生深遠影響。

迎接生涯新的篇章，林書豪輾轉效力於多支球隊，尤其歷經右膝大傷後變成「籃球浪人」，甚至前往中國CBA聯賽挑戰，不過他仍懷抱重返NBA夢想，只是隨著年紀漸長、個人表現開始下滑，林書豪在2023年震撼宣布加盟台灣職籃P.LEAGUE+ 高雄鋼鐵人，為重新萌芽的台灣籃壇注入新血。

之後林書豪選擇披上國王戰袍，與弟弟林書緯攜手奮戰，兩人也聯手幫助球隊連2年稱霸台灣籃壇，讓兄弟籃球蔚為一段佳話。林書豪也曾表示，能跟弟弟一起拿冠軍，比起NBA總冠軍好玩很多，「平時看他訓練這麼多，犧牲也這麼多看了很心疼。」

沒有決定「再一年」，林書豪風光結束長達15年的職業球員生涯，同時讓「林來瘋」正式成為球迷的回憶，而他也坦言，這是一段非常不想結束的旅程，不過之後一定懷念在球迷面前打籃球的每個時刻，「對於未來的一切，我們一起向前看。」