TPBL／是時候了！告別「林來瘋」生涯 林書豪：這輩子最難決定

中央社／ 台北31日電

TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王台裔球星林書豪今天透過社群媒體正式宣布退役，他表示這是這輩子最難的決定，而且非常不想結束這段旅程，「但我知道是時候了。」

曾在美國職籃NBA殿堂掀起「林來瘋」浪潮，林書豪在台灣擁有極高人氣，日前幫助國王勇奪TPBL元年的冠軍、連續2年攜手弟弟林書緯封王後，如今正式宣布退役消息，結束長達15年的職業生涯，「我明確地知道有一天需要離去，但真的要跟籃球說再見，仍然是我這輩子最難的決定。」

林書豪分享，能夠在最耀眼的燈光下與最厲害的對手抗衡，甚至挑戰世俗對於像他這樣體型條件認定的可能性，是他這輩子最大榮耀，「我實現了小時候以為不可能的瘋狂夢想：在全世界的球迷們面前打球，我一直都還會是那個充滿童心，碰到籃球就覺得是最鮮活的自己。」

感謝堅信自己的大家一路以來相伴，林書豪提到，這是一段非常不想結束的旅程，但他認為是時候了，之後將懷念在球迷面前打籃球的每個時刻，並喊話共同擁有遠超於籃球，「對於未來的一切，我們一起向前看。」

