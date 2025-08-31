TPBL／感謝林書豪付出 毛加恩：帶給球隊不只是數據

新北國王招牌球星「哈佛小子」林書豪，今天早上透過個人社群宣布退役，新北國王對此表達敬意與感謝，總經理毛加恩感謝林書豪帶給國王的職業態度和精神，祝福林書豪的下一篇章一切順利。

37歲的林書豪2023年來台，最先在PLG球季中間加入高雄鋼鐵人，賽季結束後轉戰國王，完成和弟弟林書緯「兄弟聯手」的夢想，且在兄弟合作的第一個球季就幫助國王奪下PLG總冠軍；上季他續拚國王戰袍，不但助國王打下東超聯賽（TPBL）季軍，更在第一個TPBL賽季再捧金盃，林書豪也獲得生涯第一座總冠軍賽MVP。

如今林卻豪宣布退休，國王表示，自2023年加盟以來，林書豪不僅以豐富的經驗和持續成長的表現提升球隊戰力，更以專業、努力與無私的精神，深深影響了隊友與整個球隊文化。他在場上的領導力與場下的榜樣態度，成為國王邁向冠軍的重要推手。

國王發出的公告中提到，林書豪帶給球迷許多難忘的輝煌時刻，也與新北市一同創造屬於這座城市的榮耀。他讓國王在追逐冠軍的旅程中更完整，也讓無數球迷見證了籃球的感動與價值。

新北國王總經理毛加恩說：「書豪帶給球隊的不只是數據和勝利，更是那份堅持與團隊精神。他用行動告訴大家什麼是真正的職業態度，這些將持續留在國王。我們很榮幸這段時間有他的付出與陪伴，也祝福他在接下來的生活篇章中一切順利，永遠帶著這份熱情與堅持前進。」