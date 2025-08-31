TPBL／牽著妻兒的手 林書豪宣布結束15年球員生涯

剛過37歲生日的「哈佛小子」林書豪，今天透過社群宣布結束15年職業生涯，他形容是「這輩子最難的決定」，但影片中尾聲是他和妻子牽著兒子的手的背影，林書豪也寫下「這是一段我非常不想結束的旅程，但我知道是時候了」。

林書豪透過中英文夾雜的文字和球迷道別，影片則是穿插從學生時期到職業生涯的特別片段，包括最知名的「林來瘋」時期，以及今年幫助新北國王奪下TPBL冠軍並榮獲總冠軍賽MVP的畫面；影片旁白不是林書豪的聲音，而是林書豪父母給兒子的祝福。

林書豪中文退休感言全文：