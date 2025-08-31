TPBL／牽著妻兒的手 林書豪宣布結束15年球員生涯

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
剛過37歲生日的「哈佛小子」林書豪，今天透過社群宣布結束15年職業生涯，他形容是「這輩子最難的決定」，但影片中尾聲是他和妻子牽著兒子的手的背影，林書豪也寫下「這是一段我非常不想結束的旅程，但我知道是時候了」。

林書豪透過中英文夾雜的文字和球迷道別，影片則是穿插從學生時期到職業生涯的特別片段，包括最知名的「林來瘋」時期，以及今年幫助新北國王奪下TPBL冠軍並榮獲總冠軍賽MVP的畫面；影片旁白不是林書豪的聲音，而是林書豪父母給兒子的祝福。

林書豪中文退休感言全文：

做為一個職業運動員，我們一直知道「退休」就在不遠處。過去職業生涯的15年，我明確的知道有一天我會需要離去，但如今真的要跟籃球說再見，仍然是我這輩子最難的決定。

能夠在最耀眼的燈光下與最猛的對手對抗，並且挑戰世俗眼光中對於我這樣體型條件所認定的可能性，是我這輩子最大的榮耀。我實現了小時候以為不可能的瘋狂夢想：在全世界的球迷們面前打球。我一直都還會是那個充滿童心，碰到籃球就覺得是最鮮活的自己。

這一路走來，有太多人因為我犧牲奉獻。謝謝堅信著我的你們，一路相隨陪伴，跟我一起慶祝高光時刻，但在我失落的時候也陪伴我站起來。這是一段我非常不想結束的旅程，但我知道是時候了。我永遠會懷念在你們面前打籃球的每個時刻，但我們所共同擁有的遠超于籃球。對於未來的一切，我們一起向前看。

真心誠意的愛你們每一個 ❤️

