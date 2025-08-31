聽新聞
籃球／雷納德攻防一體 林信寬、高錦瑋接招
兩屆ＮＢＡ總冠軍賽ＭＶＰ、洛杉磯快艇隊球星雷納德首度訪台，昨現身桃園巨蛋，與近期同樣來台的紐約尼克隊球星唐斯一同參與由ＴＡＴ與桃園台啤永豐雲豹共同主辦的「可愛豹擊」活動，雷納德在中場活動時下場與雲豹球星高錦瑋、林信寬進行一對一切磋，展現攻防一體的身手。
雷納德近期展開亞洲巡迴之旅，在ＴＡＴ與雲豹的盛情邀約以及桃園市政府大力支持下，首度來到台灣，前天晚間先現身景美的球場進行訓練，昨天前往桃園巨蛋參與ＴＡＴ賽事活動，人在台灣的唐斯也受邀共襄盛舉，吸引逾五千名球迷進場一睹風采。
雷納德與唐斯也在中場活動中親自參與小學堂、一對一無限接力賽以及技術挑戰賽，其中在一對一無限接力賽中，雷納德更是與雲豹當家球星高錦瑋、林信寬、克羅馬一一過招。儘管在首輪雷納德連續將三人擊退，但林信寬隨後也兩度在雷納德防守下進球。
談到與身為ＮＢＡ頂尖球星的雷納德同場競技，林信寬直言感受到雷納德攻防一體的壓迫感。高錦瑋還一度被高他卅公分的雷納德背框單打得分，讓他直呼只能直接投降。
而昨天賽前就用台語「大家好」向球迷問候的雷納德，賽後受訪時直言感受到台灣球迷對於籃球的熱情，他勉勵現場所有年輕球員要無懼挑戰，不斷訓練才能夠持續精進球技。
最後他在全場掌聲中與唐斯和球迷朋友們說再見，如有機會，一定會再到台灣和球迷同樂。
