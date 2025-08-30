籃球／星芽公益營登場 游艾喆等三球星親自指導學童

一群熱愛籃球的品牌共同發起，並由美國專業運動防護品牌LP策劃執行的「2025 StarUp 星芽公益籃球營」於今天登場，招募來自全台資源相對不足的小學籃球隊學童，接受台灣職籃頂尖球員蔡文誠、李家慷及旅日好手游艾喆的籃球訓練。

本次營隊結合球技訓練、品格啟發與運動防護三大核心，早場由台北富邦勇士蔡文誠擔任總教練，以「不是教你成為下一個誰，而是幫你找到自己的樣子」為理念，透過實作帶領孩子理解尊重與紀律。

蔡文誠表示，現在的小球員很幸福，有許多機能型的護具可穿戴，雖然他因不想在球場上有束縛感沒有戴護具的習慣，但他唯一花錢買過一次LP的護膝，「大概十年前膝蓋積水，為了保護自己也不想讓傷勢惡化，但其實戴了真的蠻舒服的。」

旅日名將游艾喆隨著母隊日本職籃滋賀湖泊隊來台移地訓練，趁著休息日空檔應邀在下午第一堂課以實戰經驗引導孩子「相信隊友、看懂比賽」，讓傳球成為團隊的起點」。

今年拿下PLG年度防守第⼀隊及年度第六⼈的桃園璞園領航猿球星李家慷，接手最後一堂課，他以座右銘「努力，不放棄」鼓勵孩子在場上展現信任、合作與傳球精神，並傳遞：「真正耀眼的不是得分，而是讓隊友變強的選擇。」

LP的亞太區品牌行銷總監施穎蓁在開幕致詞時表示，目前國內尚未引進以運動防護為主的籃球訓練營，但在歐美已經行之有年，尤其在美國特別注重運動的安全。