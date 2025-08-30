影／雷納德、唐斯桃園巨蛋同台 吸引逾五千球迷進場

NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，加上尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）也一同受邀到場站台，吸引超過5000名的球迷進場觀賽，除了參與各項活動外，也親切地與球迷自拍、擊掌，滿足到場球迷的期待。

雷納德親自下場參與「Kawhi’s 小學堂」、「技術挑戰賽」、「1 vs 1無限接力賽」等活動，與桃園台啤永豐雲豹隊球星高錦瑋、林信寬輪流進行一對一對決，林信寬更把握機會連續吃掉雷納德兩次，他也透露平時就把雷納德當作學習目標。