快訊

一度爆衝突！民眾黨發起「走讀」8警受傷 蔣萬安說話了

台中北屯6歲男童10樓墜落…當場失去呼吸心跳 送醫搶救仍不治

影片網路瘋傳！店員被客人逼到崩潰下跪磕頭 超商總公司回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／雷納德來台不忘借球場訓練 高錦瑋被背打直接放棄

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）（右）今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，親自下場參與多項活動，與桃園台啤永豐雲豹隊球星高錦瑋（左）進行一對一對決。記者余承翰／攝影 余承翰
NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）（右）今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，親自下場參與多項活動，與桃園台啤永豐雲豹隊球星高錦瑋（左）進行一對一對決。記者余承翰／攝影 余承翰

快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）近日展開訪台行程，並在今天前往桃園巨蛋參加TAT賽事，在比賽結束後他也鼓勵所有年輕球員在基本功上下苦功，才能在不同場上發光發熱，而據悉雷納德在昨天也透過TAT聯盟商界球場維持訓練，展現對於訓練的堅持。

雷納德與尼克球星唐斯近期展開訪台行程，也是兩人首度來台，今天中午兩人先是來到桃園巨蛋參與TAT賽事，其中雷納德還在中場活動時親自下場參與「Kawhi’s 小學堂」、「1 vs 1無限接力賽」、技術挑戰賽等活動，並且與雲豹球員林信寬、高錦瑋、克羅馬等人進行一對一單打。

NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）（左）今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，親自下場參與多項活動，與桃園台啤永豐雲豹隊球星高錦瑋（右）進行一對一對決。記者余承翰／攝影 余承翰
NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）（左）今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，親自下場參與多項活動，與桃園台啤永豐雲豹隊球星高錦瑋（右）進行一對一對決。記者余承翰／攝影 余承翰

其中高錦瑋對上身高高自己30公分的雷納德，還被雷納德一路背框擠入籃下後取分，高錦瑋賽後也笑說：「當他要打我Low Post的時候，我真的只能直接放棄。」不過雲豹也靠著高錦瑋在比賽最後階段的準絕殺跳投，以76：75擊敗TAT Star，幫助雲豹在主場守住勝利。

雷納德賽後繞場與球迷一一擊掌。記者余承翰／攝影
雷納德賽後繞場與球迷一一擊掌。記者余承翰／攝影

賽後雷納德也親自感謝今天球員的參與以及到場觀賽球迷的熱情，他很喜歡這股正向的能量。他也勉勵現場所有年輕球員要無懼挑戰，不斷訓練才能夠不斷精進球技。最後雷納德也在全場掌聲中與唐斯和球迷朋友們說再見，他們也表示如果有機會，一定會再次來到台灣和廣大的球迷朋友再次同樂。

雷納德賽後與球迷自拍合照。記者余承翰／攝影
雷納德賽後與球迷自拍合照。記者余承翰／攝影

NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）（右）今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，親自下場參與多項活動，與桃園台啤永豐雲豹隊球星高錦瑋（左）進行一對一對決。記者余承翰／攝影 余承翰
NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）（右）今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，親自下場參與多項活動，與桃園台啤永豐雲豹隊球星高錦瑋（左）進行一對一對決。記者余承翰／攝影 余承翰

籃球 Kawhi Leonard

延伸閱讀

籃球／1對1接力賽連吃「可愛」2球 林信寬視雷納德為學習對象

籃球／雷納德、唐斯登桃園巨蛋 吸引逾5000球迷進場

影／兩屆NBA總冠軍Kawhi Leonard雷納德 今搭機抵台

NBA／尼克隊唐斯來台灣了！下午桃園3對3現身

相關新聞

籃球／雷納德來台不忘借球場訓練 高錦瑋被背打直接放棄

快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）近日展開訪台行程，並在今天前往桃園巨蛋參加TAT賽事，在比賽結束後他也鼓...

籃球／1對1接力賽連吃「可愛」2球 林信寬視雷納德為學習對象

快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）在今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，並且在中場活...

影／雷納德、唐斯桃園巨蛋同台 吸引逾五千球迷進場

NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，加上尼克球星...

籃球／雷納德、唐斯登桃園巨蛋 吸引逾5000球迷進場

NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）在日前抵台後，今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同主辦的賽事...

PLG／領航猿續約葛拉漢 林洺威也簽 「2+1」複數年合約 

PLG桃園璞園領航猿今天宣布與洋將葛拉漢以及本土好手林洺威（原名林子洧）續約，前者簽訂一年合約，後者簽下「2+1」複數年...

PLG／沈澱一年再出發 譚傑龍簽約領航猿更珍惜舞台 

桃園璞園領航猿今天宣布網羅25歲新生代長人譚傑龍，新賽季將披上13號戰袍，攜手本土長人林正與丁恩迪組成高大禁區屏障，捍衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。