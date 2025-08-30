籃球／1對1接力賽連吃「可愛」2球 林信寬視雷納德為學習對象

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
林信寬與雷納德進行一對一對決。記者余承翰／攝影
林信寬與雷納德進行一對一對決。記者余承翰／攝影

快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）在今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，並且在中場活動時親自下場進行「Kawhi’s 小學堂」、「1 vs 1無限接力賽」等活動，其中雲豹林信寬更在1對1環節連續吃掉雷納德兩次，不過他也透露平時就把雷納德當作學習目標。

NBA球星快艇雷納德與尼克唐斯唐斯（Karl-Anthony Towns）今天受邀到桃園巨蛋參與TAT賽事活動，在賽前出場介紹時兩人都獲得現場球迷的熱烈歡呼，而中場的「Kawhi’s 小學堂」，雷納德也親自下場示範中距離跳投、翻身跳投等招牌動作，原先在一旁觀賽的唐斯也親自下場為雷納德撿球。

高錦瑋與雷納德進行一對一對決。記者余承翰／攝影
高錦瑋與雷納德進行一對一對決。記者余承翰／攝影

而在「1 vs 1無限接力賽」環節，雷納德更與兩名TAT Star隊員下場與雲豹林信寬、高錦瑋、克羅馬進行對決，其中雷納德一開始就連吃雲豹3名球員，但在第二輪賽事中，林信寬就先靠著一次跳投將雷納德打下場，第三輪又靠著中距離跳投打退雷納德，不過率先聽牌的TAT Star，最終靠著雷納德的遠距離投射搶下勝利，獲得滿堂彩。

林信寬在賽前受訪時就曾透露，這次來台的兩位球星中，自己將同位置的雷納德是為學習對象，尤其他球風實而不華，就像是機器人一樣相當制式，但防守端又能帶給對手很大壓力，確實是有很多可以學習之處。

至於高錦瑋則是直言，對於雷納德在暴龍時期季後賽第七戰絕殺76人的表現留下深刻印象，「雷納德是兩屆冠軍球員，平常也會在網路上看他的影片，能夠在台灣看到他覺得非常開心。」

籃球 林信寬 Kawhi Leonard

