籃球／雷納德、唐斯登桃園巨蛋 吸引逾5000球迷進場

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
快艇球星雷納德。 記者余承翰／攝影
快艇球星雷納德。 記者余承翰／攝影

NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）在日前抵台後，今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同主辦的賽事，加上受到桃園台啤永豐雲豹邀請來台的尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）也到場站台，兩大球星聯手吸引超過5000名的球迷進場觀賽，展現球星魅力。

雷納德與唐斯在日前結束中國大陸的行程後展開訪台行程，其中唐斯在日前已經展開在台行程，並在昨天拜會桃園市政府，而今天他則是與雷納德先連袂出席在桃園巨蛋舉行的TAT賽事，晚間則將轉往竹圍漁港參與3對3賽事。

而今天在桃園巨蛋舉行的TAT賽事，賽前就售出逾9成的預售票，且一早就有不少球迷在球場外排隊等候進場，更有不少球迷穿上雷納德與唐斯球衣進場支持。

尼克隊球星唐斯。 記者余承翰／攝影
尼克隊球星唐斯。 記者余承翰／攝影

對於這次促成唐斯來台以及雷納德TAT賽事在桃園舉行，雲豹執行長張建偉表示，今年夏天台灣籃壇發生很多事情，可能讓球迷覺得歹戲拖棚，所以希望藉由這次機會舉辦個籃球活動，並邀請到現役的NBA頂尖球星來台，希望帶給球迷一場夏日籃球饗宴。

談到桃園巨蛋原將進行整修，但特別為了TAT賽事暫緩整修，張建偉也透露很感謝桃園市政府的支持，不過對於TPBL下賽季主場將落腳何處，張建偉也坦言，目前雲豹傾向將主場搬移至健行科大，讓當家球星高錦瑋、丁冠皓、新秀徐宏瑋等人能「回家打球」。

快艇球星雷納德參與在桃園巨蛋舉行的TAT賽事，吸引超過5000名球迷進場。記者余承翰／攝影
快艇球星雷納德參與在桃園巨蛋舉行的TAT賽事,吸引超過5000名球迷進場。記者余承翰／攝影

籃球 Kawhi Leonard

相關新聞

籃球／雷納德、唐斯登桃園巨蛋 吸引逾5000球迷進場

NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）在日前抵台後，今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同主辦的賽事...

PLG／領航猿續約葛拉漢 林洺威也簽 「2+1」複數年合約 

PLG桃園璞園領航猿今天宣布與洋將葛拉漢以及本土好手林洺威（原名林子洧）續約，前者簽訂一年合約，後者簽下「2+1」複數年...

PLG／沈澱一年再出發 譚傑龍簽約領航猿更珍惜舞台 

桃園璞園領航猿今天宣布網羅25歲新生代長人譚傑龍，新賽季將披上13號戰袍，攜手本土長人林正與丁恩迪組成高大禁區屏障，捍衛...

TPBL／迎接球員生涯第22季 40歲洪志善與國王完成續約 

TPBL新北國王今天宣布，與後場指揮官「小胖」洪志善完成續約，將在新賽季持續披上禁衛軍戰袍，迎接自己職業生涯的第22個賽...

PLG／確定趕不上東超開幕 野獸復出沒時程表

臺北富邦勇士和日本B聯盟的滋賀湖泊今天進行交流賽，不過勇士當家球星「野獸」林志傑並沒隨隊，勇士總教練吳永仁表示「傑哥」手...

PLG／麻省理工高材生棄工作來台打球 林俊佑喊：討厭輸的感覺

臺北富邦勇士本周宣布和畢業自美國名校麻省理工學院（MIT）的林俊佑（Spencer Lin）完成簽約，今天以華裔球員身份...

