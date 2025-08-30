籃球／雷納德、唐斯登桃園巨蛋 吸引逾5000球迷進場

NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）在日前抵台後，今天於桃園巨蛋參與TAT與桃園台啤永豐雲豹共同主辦的賽事，加上受到桃園台啤永豐雲豹邀請來台的尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）也到場站台，兩大球星聯手吸引超過5000名的球迷進場觀賽，展現球星魅力。

雷納德與唐斯在日前結束中國大陸的行程後展開訪台行程，其中唐斯在日前已經展開在台行程，並在昨天拜會桃園市政府，而今天他則是與雷納德先連袂出席在桃園巨蛋舉行的TAT賽事，晚間則將轉往竹圍漁港參與3對3賽事。

而今天在桃園巨蛋舉行的TAT賽事，賽前就售出逾9成的預售票，且一早就有不少球迷在球場外排隊等候進場，更有不少球迷穿上雷納德與唐斯球衣進場支持。

尼克隊球星唐斯。 記者余承翰／攝影

對於這次促成唐斯來台以及雷納德TAT賽事在桃園舉行，雲豹執行長張建偉表示，今年夏天台灣籃壇發生很多事情，可能讓球迷覺得歹戲拖棚，所以希望藉由這次機會舉辦個籃球活動，並邀請到現役的NBA頂尖球星來台，希望帶給球迷一場夏日籃球饗宴。

談到桃園巨蛋原將進行整修，但特別為了TAT賽事暫緩整修，張建偉也透露很感謝桃園市政府的支持，不過對於TPBL下賽季主場將落腳何處，張建偉也坦言，目前雲豹傾向將主場搬移至健行科大，讓當家球星高錦瑋、丁冠皓、新秀徐宏瑋等人能「回家打球」。