PLG／沈澱一年再出發 譚傑龍簽約領航猿更珍惜舞台 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿宣布簽下長人譚傑龍。圖／桃園璞園領航猿提供
領航猿宣布簽下長人譚傑龍。圖／桃園璞園領航猿提供

桃園璞園領航猿今天宣布網羅25歲新生代長人譚傑龍，新賽季將披上13號戰袍，攜手本土長人林正與丁恩迪組成高大禁區屏障，捍衛飛行部隊領空。

身高205公分的譚傑龍，從學生時期即多次入選中華隊，畢業於泰山高中，大學赴加拿大就讀英屬哥倫比亞大學， 2020年返台踏入職業賽場，曾先後加入PLG福爾摩沙夢想家與T1聯盟新北中信特攻，並隨隊拿下2022-23賽季T1總冠軍。

儘管因為場外風波一度遭到禁賽，但將近一年的沈澱，譚傑龍沒讓自己停止訓練腳步，這段期間曾到日本一個月，與當時在秋田北部喜悅的阿巴西一起訓練，感受日本職籃的訓練強度，面對過往風波，他坦言過去不太成熟，日後會以正向積極的態度謹慎看待，「這一年我回到苗栗老家，常常到公園籃球場鬥牛，重新找回對籃球的熱愛與初衷，很感謝領航猿給我機會，自己也會更成熟、更珍惜這個舞台，希望接下來用場上的球技重新證明自己，成為一位努力踏實的籃球員，而不再是當初只能一直講求天賦的那個我。」

領航猿球團表示，釐清譚傑龍過往風波事件的來龍去脈，相信他能夠帶著更成熟的心態，重新回到球場，球團也會制定相關規範督促警惕。副領隊暨球團發言人陳信安提到，譚傑龍具備高大的身材與活動性，以及長人少有的傳球視野，是台灣備受期待的新生代好手，「傑龍還有很多成長空間，期待他能在卡總的養成下，成為三、四號兼具的鋒線，並倚重他年輕的優勢，成為球隊戰術上的一枚活棋，有更靈活的調度空間。」

新賽季本土陣容逐漸到位，飛行部隊持續以這股年輕勢力衝擊亞洲賽場，同時為季前與日本B聯盟滋賀湖泊交流賽全力備戰。

籃球

