TPBL／迎接球員生涯第22季 40歲洪志善與國王完成續約 

TPBL新北國王今天宣布，與後場指揮官「小胖」洪志善完成續約，將在新賽季持續披上禁衛軍戰袍，迎接自己職業生涯的第22個賽季。

剛滿40歲的洪志善是新北國王的元老球員，成軍第一年便效力至今，始終扮演後場重要戰力與精神領袖。在禁衛軍後場輪替中維持穩定火力與經驗價值，近幾個球季還身兼球員與教練團的溝通橋樑。

國王球團指出，即便年屆不惑，洪志善依舊展現「寶刀未老」的身手，以冷靜的比賽智慧和沉穩的控場能力持續為球隊提供穩定貢獻，在場上的角色遠超過數據所能展現，是團隊中不可取代的精神支柱。

除了場上的表現，洪志善更在團隊中扮演「老大哥」角色，憑藉多年職業賽場經驗，成為年輕球員最佳的學習對象；場上場下發揮影響力，讓團隊在戰術執行與文化凝聚上更加穩固。在國王陣中，洪志善的角色不僅僅是一名後場球員，更是國王團隊穩定與傳承的重要核心。