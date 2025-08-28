PLG／確定趕不上東超開幕 野獸復出沒時程表
臺北富邦勇士和日本B聯盟的滋賀湖泊今天進行交流賽，不過勇士當家球星「野獸」林志傑並沒隨隊，勇士總教練吳永仁表示「傑哥」手傷恢復中，目前還沒參與團隊訓練，10月8日東超聯賽的開幕戰確定趕不上，目前也沒確定的復出時間表。
43歲的林志傑是今年5月21在PLG總冠軍第七戰的第4節重摔造成左手手腕受傷，隨即傷退，檢查後確定左腕遠端橈骨、尺骨、舟狀骨骨折，隨即動刀治療。
林志傑上季已經和勇士完成續約一年決定，有可能的球員生涯「最後一舞」卻遭遇手傷，吳永仁坦言趕上PLG開季「有困難」，東超聯賽開幕戰也確定來不及與會，不過球隊也不會躁進，「希望他完全健康，再回來。」
勇士今年再取得東超參賽權，吳永仁強調不會像前一次參賽磨練年輕球員為主，老將客場直接休兵，「今年全力取勝，我們人也不多，都會打。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言