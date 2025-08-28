PLG／確定趕不上東超開幕 野獸復出沒時程表

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
勇士總教練吳永仁率隊在交流戰出賽。圖／勇士提供
臺北富邦勇士和日本B聯盟的滋賀湖泊今天進行交流賽，不過勇士當家球星「野獸」林志傑並沒隨隊，勇士總教練吳永仁表示「傑哥」手傷恢復中，目前還沒參與團隊訓練，10月8日東超聯賽的開幕戰確定趕不上，目前也沒確定的復出時間表。

43歲的林志傑是今年5月21在PLG總冠軍第七戰的第4節重摔造成左手手腕受傷，隨即傷退，檢查後確定左腕遠端橈骨、尺骨、舟狀骨骨折，隨即動刀治療。

林志傑上季已經和勇士完成續約一年決定，有可能的球員生涯「最後一舞」卻遭遇手傷，吳永仁坦言趕上PLG開季「有困難」，東超聯賽開幕戰也確定來不及與會，不過球隊也不會躁進，「希望他完全健康，再回來。」

勇士今年再取得東超參賽權，吳永仁強調不會像前一次參賽磨練年輕球員為主，老將客場直接休兵，「今年全力取勝，我們人也不多，都會打。」

