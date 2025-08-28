PLG／麻省理工高材生棄工作來台打球 林俊佑喊：討厭輸的感覺

快訊

記者曾思儒／新北即時報導
臺北富邦勇士本周宣布和畢業自美國名校麻省理工學院（MIT）的林俊佑（Spencer Lin）完成簽約，今天以華裔球員身份加入勇士的新成員就在交流賽登場，他笑說和日本B聯盟的滋賀湖泊隊交手十分興奮，但「我很討厭輸」，對球隊以70：106落敗的結果有些在意。

剛從麻省理工畢業的林俊佑身高193公分、體重88公斤，出生於美國北加州，大學主修資訊工程系、輔修財經系；大學時期擔任3年男籃隊長的他，在美已經得到工作機會，但選擇到父母成長的台灣一圓籃球夢。

「我真的很愛打球！」中文溝通無礙的林俊佑笑說，決定成為職籃球員也有家人反對，「但我還年輕，來打球，未來會再回去工作。」自稱中文這幾年大幅進步的他表示，自己有財經和工程專業，寫程式、投資都可以是之後就業方向。

過去暑假就曾和台灣職籃球隊一起訓練，林俊佑感謝勇士給他圓夢機會，上星期五開始加入勇士訓練的他說：「適應非常好，教練團都很幫忙、很照顧我，幫我進入球隊體系。」

林俊佑的父母大學赴美，他和妹妹都是美國出生、長大，不過國小前幾乎每年夏天和冬天假期都會回台灣，直到13歲後球隊活動更多，才減少回台時間。 如今展開台灣新生活，他大讚寶島美食便宜又美味，「小籠包好吃，去鼎泰豐好多次了，永和豆漿也吃了好幾次。」就是酷熱天氣讓他有些不適應，講了好幾次「好熱」。

即今展開菜鳥球季，林俊佑沒給自己太多數據設定，「想盡力為球隊貢獻，透過我的投籃技巧、搶籃板，不管球隊需要什麼，我都願意。」他笑說知道勇士去年和冠軍盃只差一步，今年目標就是幫助勇士奪回金盃。

