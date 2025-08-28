籃球／龐大加油團應援 游艾喆喊緊張

大學幫助政治大學完成UBA公開男一級4連霸後赴日發展，泰雅族後衛游艾喆近期隨日本B聯盟滋賀湖泊隊回台移地訓練，今天和PLG臺北富邦勇士的交流賽有龐大加油團到場，讓台藝大體育館宛如成游艾喆和滋賀湖泊主場。

先發出賽的游艾喆透露，光是親友團就有快40人到場，加上政大「雄鷹會」成員，龐大加油團在場讓他心情有點緊張，「很不同的感覺，家人都在場，一開始我有點打太急，沒跟上球隊節奏。」

滋賀湖泊兩天前和TPBL的台北台新戰神交手以83：51取勝，今天也擺脫開賽慢熱，在外線齊發下寫下106：70大勝。游艾喆認為台日隊伍進度不同，日本已經快開季，「我們訓練一陣子了，球隊準備很久，團隊整合上更順一點，還有兩個洋將，幾乎全員到齊。」

以滋賀湖泊球員身份回台，游艾喆認為和台灣球隊的交流是很好體驗，「可以讓他們看到我們的球風。」