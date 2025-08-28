PLG／36分慘輸滋賀湖泊 勇士教頭坦言「沒準備好」

臺北富邦勇士今天和日本B聯盟的滋賀湖泊進行交流賽，勇士雖打出漂亮開局，但第二節進攻當機、單節僅拿9分，最終以70：106吞敗，勇士教練吳永仁坦言球隊「還沒準備好」。

吳永仁表示，許多新成員都加入球隊不久，洋將也還沒全部到位，日本則是已經快要開季，球隊間的進度有段差距，勇士只有第一節還和滋賀互有往來，「體驗強度也很好，讓球員知道身體要準備好。」

勇士外籍生莫巴耶開賽表現強勢，兩度單打得手還飆進外線，個人獨拿7分下助隊打出12：2的開節攻勢；開打不到3分鐘滋賀湖泊就五上五下，更換陣容下進攻開始加溫，第一節尾聲以22：21超前，首節打完也握有26：24領先。

第二節滋賀湖泊再打出9：2的開節攻勢，拉開領先下勇士洪楷傑還在爭球時受傷倒在籃框下，造成一陣虛驚。勇士第二節前7分半鐘僅拿4分，最多陷入28：52落後，還出現發球失誤狀況；勇士節末只靠曾祥鈞罰球線上再拿分數，半場打完仍陷入33：55劣勢。

張鎮衙第三節切入、罰球都有建樹，助勇士一度縮小比分，但滋賀湖泊節末連進兩記三分彈，三節打完優勢擴大到82：55。第四節滋賀湖泊繼續追加外線，最後2分半得分已經破百，最終寫下106：70大勝。

勇士今天許多新成員都亮相，包括美國籍後衛古德溫（Archie Goodwin）、畢業自美國名校麻省理工學院（MIT）的華裔球員林俊佑（Spencer Lin）和重回勇士的曾祥鈞都上場。

吳永仁眼中的曾祥鈞是現階段「最好大前鋒」，「勢必會給他上場時間和發揮空間。」他認為曾祥鈞旅日後移動力和衝搶籃板的意識都更好，球隊會給他更多信心，加強進攻端的破壞力。