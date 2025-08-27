快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

PLG／最晚選秀僅18人報名 葉惟捷成狀元熱門

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
葉惟捷是PLG選秀狀元熱門。 聯合報系資料照
葉惟捷是PLG選秀狀元熱門。 聯合報系資料照

P.LEAGUE+ 今天公佈2025選秀大會確定名單，總計有16位本土及2位外籍生，共18人確定參與今年選秀，人數是國內三聯盟最少，不過旅美好手葉惟捷成報名球員中的亮點，也是本屆選秀會「狀元」大熱門。

PLG將於9月2日晚間舉辦2025選秀大會，除了晚上7點開始線上直播之外，聯盟也將在三創生活園區SYNTRENDSHOW多元廳邀請參與選秀的球員及球團進行現場選秀，到時將會揭曉2025選秀大會選秀狀元到底是那位受矚目的明日之星。現場選秀只邀請球員、球團、媒體及球員親友，將不對外開放 ⺠眾進場

本次選秀大會中，18人包括後衛10人、前鋒8人，⻁尾科大、台北市大及台藝大各有2人報名，外籍生是虎科喬納森和中原大學的陳維哲。

除195公分的葉惟捷成報名亮點，就讀美國貝勒由學院（Bellevue University）的江加樂、金華國中畢業後赴美的林新唯和林宇謙都成「海歸」派。

國內三個籃球聯盟中，邁入第二個賽季的職籃TPBL最早進行新人選秀會的聯盟，共有27位選手通過資格審查、總計8人獲選；上周登場的SBL新人選秀會共有43位選手報名、10位入選。

籃球

延伸閱讀

中職／桃猿8名選秀新人全搞定 第一指名鍾亦恩簽約金520萬

中職／謝謝曾經不看好我的人！天道酬勤台鋼3雄鷹

中職／養成13位「新悍將」已有想法 林威助看年底汰換潮：無法避免

中職／張育豪只簽1.5年有原因 悍將唯一「空氣」回台電評估較穩定

相關新聞

TPBL／齊文駿當一年秘書長就卸任 王志群暫代

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天宣布，秘書長齊文駿因個人生涯規劃考量，將卸任秘書長一職，由副秘書長王志群暫代秘書長職務...

PLG／最晚選秀僅18人報名 葉惟捷成狀元熱門

P. LEAGUE+ 今天公佈2025選秀大會確定名單，總計有16位本土及2位外籍生，共18人確定參與今年選秀，人數是國...

總統盃3對3籃球賽總獎金178萬 南區賽在台南啟動

3籃球協會共同主辦、台南市政府協辦的「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」南區賽事，將於8月30、31日市立籃球場盛...

PLG／下一個「林來瘋」？勇士簽約麻省理工高材生林俊佑

台北富邦勇士隊今天宣布，與畢業自美國名校麻省理工學院（MIT）的林俊佑（Spencer Lin）完成簽約，林俊佑將以華裔...

PLG／領航猿3年約留冠軍教頭 卡總：目標球隊立足亞洲

桃園璞園領航猿今天宣布與總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）簽訂「2+1」複數年合約，最後一年為球隊選擇權，新賽...

籃球／嚴陳莉蓮回饋母校文化 捐一千萬支持運動發展

中國文化大學體育學系第18屆傑出校友、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮女士，為感念母校在求學階段的栽培與啟發，捐贈新台幣1000萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。