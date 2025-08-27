PLG／最晚選秀僅18人報名 葉惟捷成狀元熱門
P.LEAGUE+ 今天公佈2025選秀大會確定名單，總計有16位本土及2位外籍生，共18人確定參與今年選秀，人數是國內三聯盟最少，不過旅美好手葉惟捷成報名球員中的亮點，也是本屆選秀會「狀元」大熱門。
PLG將於9月2日晚間舉辦2025選秀大會，除了晚上7點開始線上直播之外，聯盟也將在三創生活園區SYNTRENDSHOW多元廳邀請參與選秀的球員及球團進行現場選秀，到時將會揭曉2025選秀大會選秀狀元到底是那位受矚目的明日之星。現場選秀只邀請球員、球團、媒體及球員親友，將不對外開放 ⺠眾進場
本次選秀大會中，18人包括後衛10人、前鋒8人，⻁尾科大、台北市大及台藝大各有2人報名，外籍生是虎科喬納森和中原大學的陳維哲。
除195公分的葉惟捷成報名亮點，就讀美國貝勒由學院（Bellevue University）的江加樂、金華國中畢業後赴美的林新唯和林宇謙都成「海歸」派。
國內三個籃球聯盟中，邁入第二個賽季的職籃TPBL最早進行新人選秀會的聯盟，共有27位選手通過資格審查、總計8人獲選；上周登場的SBL新人選秀會共有43位選手報名、10位入選。
