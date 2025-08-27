TPBL／齊文駿當一年秘書長就卸任 王志群暫代

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天宣布，秘書長齊文駿因個人生涯規劃考量，將卸任秘書長一職，由副秘書長王志群暫代秘書長職務。

洛杉磯出生長大的齊文駿，擁有美國南加州大學工商管理碩士學歷，曾任希爾頓飯店亞太戰略合作區總監、NBA中國策略及發展等資歷；上個賽季他開始擔任TPBL秘書長，任內提出「打造基石、球迷至上、珍視球員、與夥伴並肩作戰」四大目標，並積極推動聯盟多元發展，拓展至珠寶、科技等新市場，為聯盟奠定專業化與精進化的基礎。

TPBL表示，誠摯感謝齊文駿於任期內的付出與貢獻，並祝福他未來在不同舞台持續前行，期盼能以新的身份在籃球路上再度相會。

TPBL同時也宣布，由副秘書長王志群暫代秘書長職務，確保各項工作順利銜接推進；副秘書長則由會長秘書程柏仁出任。程柏仁過去即協助聯盟與球團間各項溝通協調工作，未來也會負責聯盟各項營運事務。