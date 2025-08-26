快訊

總統盃3對3籃球賽總獎金178萬 南區賽在台南啟動

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右二）與體育署副署長房瑞文(左二)、活動大使余祥平、徐詩涵為比賽揭開序幕。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（右二）與體育署副署長房瑞文(左二)、活動大使余祥平、徐詩涵為比賽揭開序幕。記者鄭惠仁／攝影

3籃球協會共同主辦、台南市政府協辦的「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」南區賽事，將於8月30、31日市立籃球場盛大登場，今天下午舉行賽前記者會。市長黃偉哲表示，今年4月成功舉辦全中運後，能再次承辦全國性賽事，對台南是一大榮耀，期許藉此推升全民體育風氣。

黃偉哲說，三對三籃球雖場地需求不大，卻能展現高度的活力與熱情，總決賽將於11月1、2日在總統府前的凱達格蘭大道舉行，別具意義。市府未來將全力配合中央，推展全民運動，讓更多市民參與，提升健康與城市活力。

教育部體育署副署長房瑞文感謝南市府在場地及行政上的支持，尤其台南市今年4月剛舉辦了全國中等學校運動會，且非常圓滿成功，期待接下來的「總統盃3x3籃球賽」能夠圓滿順利。

體育局表示「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」比賽組別分為高中男女組、大專男女組及公開男女組，預計將有數百支隊伍同場較勁。每區前3名隊伍將晉級全國總決賽，爭奪總獎金178萬元。「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」相關活動與報名訊息，請至活動官網 https://www.taiwan3x3.tw 查詢。市立籃球場位於市立體育公園大林路。

