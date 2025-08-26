PLG／下一個「林來瘋」？勇士簽約麻省理工高材生林俊佑

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊簽下華裔球員林俊佑。圖／勇士隊提供
勇士隊簽下華裔球員林俊佑。圖／勇士隊提供

台北富邦勇士隊今天宣布，與畢業自美國名校麻省理工學院（MIT）的林俊佑（Spencer Lin）完成簽約，林俊佑將以華裔身份加盟勇士，為球隊注入新血。

現年21歲的林俊佑身高193公分、體重88公斤，出生於美國北加州，主打得分後衛，在麻省理工學院就讀資訊工程系輔修財經系；他大學期間連續3年擔任MIT男籃隊長，展現出穩定的場上表現與領袖特質。上賽季他代表球隊出賽24場，場均可貢獻11.6分、4.8籃板、4.2助攻，攻守俱佳，特別以優異的場上 閱讀能力與冷靜判斷聞名，擅長掌控節奏，能在關鍵時刻做出高效選擇。

新賽季林俊佑將披上勇士3號戰袍，以華裔球員身份加盟。勇士球團表示，球隊期盼他的加入，能為球隊注入兼具學術背景與球場智慧的新血，並對他未來的表現寄予高度期待。

勇士總教練吳永仁說：「林俊佑在大學時期，長期作為球隊的主要持球者和決策者，擁有超齡的比賽理解力與心態，即便在高壓環境下，他依然果斷應對、扛起責任，展現優異的競爭意識。除此之外，他在時間管理、自律與專注力方面同樣表現出色，我們相信他不僅能在場上貢獻實質戰力，未來也有望為球隊帶來積極正向的文化影響力。」

籃球

