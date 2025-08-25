籃球／嚴陳莉蓮回饋母校文化 捐一千萬支持運動發展

中國文化大學體育學系第18屆傑出校友、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮女士，為感念母校在求學階段的栽培與啟發，捐贈新台幣1000萬元設立「嚴陳莉蓮女士助學基金」，專款用於扶助經濟弱勢學生及支持籃球運動發展。此舉不僅展現優秀校友對教育的深切情誼與責任感，更為產學合作與體育教育立下指標性典範。

嚴陳莉蓮表示，文化大學體育系是她人生的重要起點。當年資源有限，文大師長的陪伴與鼓勵讓她堅持到今日，她始終心繫母校、盼能回饋。她指出，當時面對求學經濟壓力，深刻體會教育資源的可貴，期盼藉由基金幫助更多學弟妹在困境中堅持夢想、安心學習，更希望拋磚引玉，凝聚社會各界力量，一同投入體育人才培育，實現產學共榮。

文化大學體育運動健康學院院長、奧運跆拳道銅牌得主宋玉麒指出，基金將妥善用於體育學系與全校經濟弱勢學生的獎助計畫，包含拔尖學習、自主學習社群等。為鼓勵自主學習與責任意識，同學需提出學習規劃、經導師推薦及審查通過後即可核發。此外，「嚴陳莉蓮女士助學基金」也將投入文化大學公開男子籃球隊的整體發展，包括訓練、比賽與資源建置等，提升校隊競爭力與整體體育教育品質，落實產學協力共育人才。

中國文化大學強調，嚴陳莉蓮女士的捐贈不僅是實質支持，更是一種精神傳承。她以校友情誼為出發點，延伸至企業的社會責任，展現華岡人回饋社會的風範。基金資源將嚴謹管理、專款專用，並定期向社會與捐贈人回報成果，落實責信原則。

為感謝校友及企業卓越貢獻，學校將於公開男子籃球隊比賽服、訓練裝備及體育館籃架適當位置標示裕隆集團標誌，以表敬意。後續將舉辦感恩儀式與專題報導，讓這份精神深植校園、永續流傳。

從文化大學體育出發，嚴陳莉蓮不僅是企業領袖，更是最具典範精神的校友之一。她以行動照亮更多學子的前行之路，將產業資源導入教育現場，實現校友回饋與產學攜手的圓滿典範。