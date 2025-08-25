快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

威廉波特／林晉擇火球對手一籌莫展 自帶3分打點奪冠功臣

中央社／ 威廉波特24日綜合外電報導
林晉擇。 美聯社
林晉擇。 美聯社

東園國小少棒隊在世界少棒聯盟世界大賽（LLBWS）完封對手內華達拿下冠軍，主力投手林晉擇除了火球讓對手一籌莫展之外，個人又以3分打點的三壘安打奠定勝基，可說是封王最大功臣。林晉擇今天在5局比賽中讓對手前13名打者全部出局，僅被擊出1支安打，幫助全隊在冠軍戰中以7比0擊敗對手。

這名來自台北的12歲小將，本屆賽事球速可達131公里。這個速度對打者來說要比看起來快，因為少棒賽事的投手板距本壘板只有14公尺，這個球速換算成大聯盟，可達到驚人的172.2公里。

今天比賽之前，林晉擇最長的先發是首戰對上墨西哥。右投的他在那場比賽投了3局，之後對委內瑞拉也僅被擊出1支安打。

林晉擇賽後透過翻譯說，「我非常興奮」，「第1局我非常緊張，但之後就很順利。」

身高約173公分的右投林晉擇，個人在全隊連拿5分的第5局轟出1支3分打點的三壘安打。他將比分擴大到5比0之後，蔡瑀格擊出的滾地球讓他陷入三壘與本壘間的夾殺，但是因為對手傳球失誤，球滾至左外野深處，兩人最後都跑回本壘得分。

林晉擇。 美聯社
林晉擇。 美聯社

籃球

延伸閱讀

威廉波特少棒／12歲林晉擇飆出132公里火球 引美媒憂「安全性」：球數控管是關鍵

中職／打最多安、失最少分依然無助 悍將又度過敗多勝少的一周

威廉波特少棒／東園國小奪冠5戰4場完封勝 林晉擇火球連教練都說不想接

影／以色列轟炸葉門首都！釀6死86傷 炸出巨型火球畫面曝

相關新聞

籃球／嚴陳莉蓮回饋母校文化 捐一千萬支持運動發展

中國文化大學體育學系第18屆傑出校友、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮女士，為感念母校在求學階段的栽培與啟發，捐贈新台幣1000萬...

威廉波特／林晉擇火球對手一籌莫展 自帶3分打點奪冠功臣

台灣在世界少棒聯盟世界大賽（LLBWS）完封對手內華達拿下冠軍，主力投手林晉擇除了火球讓對手一籌莫展之外，個人又以3分打...

TPBL／瑞典帥哥飛克回歸特攻 保加利亞隊長也加盟

新北中信特攻隊今天宣布新賽季4名外援陣容，人氣球星飛克（Viktor Gaddefors）及馬可（Marko Todor...

TPBL／續約曾文鼎、林韋翰 特攻再簽華裔後衛

為積極備戰新賽季，新北中信特攻籃球隊今天宣布教練團職務異動及球員戰力異動，包含新任總教練、助理教練、體能教練及外援、華裔...

籃球／Jordan THE ONE總決賽晉4強 幸宇勝珍惜與世界好手切磋機會

美國時間8月23日Jordan THE ONE 全球總決賽精彩落幕，從北京決賽脫穎而出代表大中華區參賽、來自台北南湖高中...

籃球／政大奪首屆亞洲大學聯賽冠軍 宋昕澔號獲MVP

今年3月締造UBA公開男一級5連霸的政治大學「雄鷹」男籃，投入第一屆亞洲大學生籃球聯賽冠軍賽（AUBL）就一路闖進冠軍戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。