威廉波特／林晉擇火球對手一籌莫展 自帶3分打點奪冠功臣

東園國小少棒隊在世界少棒聯盟世界大賽（LLBWS）完封對手內華達拿下冠軍，主力投手林晉擇除了火球讓對手一籌莫展之外，個人又以3分打點的三壘安打奠定勝基，可說是封王最大功臣。林晉擇今天在5局比賽中讓對手前13名打者全部出局，僅被擊出1支安打，幫助全隊在冠軍戰中以7比0擊敗對手。

這名來自台北的12歲小將，本屆賽事球速可達131公里。這個速度對打者來說要比看起來快，因為少棒賽事的投手板距本壘板只有14公尺，這個球速換算成大聯盟，可達到驚人的172.2公里。

今天比賽之前，林晉擇最長的先發是首戰對上墨西哥。右投的他在那場比賽投了3局，之後對委內瑞拉也僅被擊出1支安打。

林晉擇賽後透過翻譯說，「我非常興奮」，「第1局我非常緊張，但之後就很順利。」