TPBL／瑞典帥哥飛克回歸特攻 保加利亞隊長也加盟

新北中信特攻隊今天宣布新賽季4名外援陣容，人氣球星飛克（Viktor Gaddefors）及馬可（Marko Todorovic）回歸，另網羅蒙特內哥羅籍中鋒內馬（Nemanja Radovic）及保加利亞籍後衛霸夫（Pavlin Ivanov）。

與馬可一樣來自蒙特內哥羅的內馬，今年33歲，身高208公分、體重113公斤，2008年展開職業生涯旅途，近年2020-2025賽季皆於西班牙職業一級賽事LIGA ACB的武康穆爾西亞（UCAM Murcia）球隊效力，2018-2020年於薩拉戈薩（Zaragoza）球隊效力時，也與特攻總教練莫米爾（Momir Ratkovic）共同奮戰，具備身材優勢的內馬也讓教練印象深刻。

將披上11號黃衫戰袍的內馬說：「能夠成為中信特攻的新成員，真的非常興奮，這對我來說是很大的轉變，但並不是所有一切都是全新的，因為我已經認識莫米爾教練了，我們曾在西班牙一起共事過，我相信我們之間會有很棒的默契，對球隊而言會有很大的幫助。我認為莫米爾教練是很棒的教練，今年他一定會帶領球隊打出出色的表現，我們會非常努力地訓練，相信今年我們會拿下很多勝利，也會讓大家對我們感到滿意。我真的等不及要見到大家了！我們球場見！」

今年32歲的霸夫，身高196公分、體重90公斤，青少年時期便多次入選國家代表隊，自2011年開啟職業生涯，曾於2022年代表保加利亞國家隊參加歐洲籃球錦標賽，場均得分10.2分，現在更是保加利亞國家隊的隊長，即將披上28號黃衫戰袍的他說：「很榮幸能夠來到台灣，加入特攻大家庭，這對我和我的家人來說意義重大。未來的賽季我會以百分之百的投入和努力，拚盡全力爭取每一場勝利，希望帶給球迷們精彩的比賽和回憶！我已經等不及感受新莊主場的熱情了，很期待見到大家！」

特攻4位外援特務預計9月初抵達台灣，總教練莫米爾教練認為，所有的外援戰力都是擁有豐富國際經驗的球員，曾在世界各地高強度的聯賽中效力多年，並且是國家隊的重要成員：「期望他們能運用自己的知識、經驗及職業態度，除了幫助球隊贏球，也幫助年輕球員成長。而飛克和馬可已經非常了解中信特攻的體系，也認識大多數隊友，對於聯盟也有一定的熟悉度，這將讓他們更容易融入球隊並建立團隊默契。」