TPBL／續約曾文鼎、林韋翰 特攻再簽華裔後衛

為積極備戰新賽季，新北中信特攻籃球隊今天宣布教練團職務異動及球員戰力異動，包含新任總教練、助理教練、體能教練及外援、華裔及本土戰力補強，球隊已和曾文鼎、林韋翰及魏嘉豪續約，瑞典小前鋒飛克（Viktor Gaddefors）和及蒙特內哥羅籍大前鋒馬可（Marko Todorovic）也回歸再披特攻戰袍，球隊另簽下華裔後衛林安龍。

特攻新賽季由塞爾維亞籍教練莫米爾（Momir Ratkovic）執掌兵符，現年38歲的莫米爾2022-23賽季前就加入特攻團隊，擔任助理教練職務，該賽季也幫助中信特攻奪得隊史首座總冠軍金盃，上賽季季中接任球隊執行教練，更完整確立球隊防守體系，而今中信特攻球團將率隊兵符交予莫米爾教練，期盼在「Coach Mo」的帶領下，特務軍團再創高峰，發揮極致的閃電快攻球風。

莫米爾教練擁有與世界主流球風接軌的專業能力與領導風範，執教政策明確、訓練方向一致、重視團隊凝聚，為球隊建立起扎實的訓練系統。中信特攻總經理劉志威說：「莫米爾教練首重團隊紀律，深受外籍和本土球員尊敬，相信他接任總教練後，將打造更完整的球隊體系，提升團隊競爭力！」

接下執教兵符的莫米爾教練很感謝球迷們這幾年的支持，也很開心可以在下個賽季與線人們重聚，「感謝中信特攻球團給我這麼棒的機會，能夠身為中信大家庭的一份子，我倍感榮幸。我認為只要團隊團結在一起，我們能夠達成最高的目標，希望這一天不會等太久，我也迫不及待再跟大家見面了！特攻加油！」

特攻球團新聘46歲的助理教練澤維奇（Milos Pavicevic），來自蒙特內哥羅的新助教46歲擁有超過20年的執教經驗，教練生涯多半於塞爾維亞及俄羅斯VTB聯賽、超級聯賽執教，擅長比賽影像與文字分析，並制定與對手抗衡的戰術。即將首次來到臺灣職籃執教的澤維奇教練表示：「能夠加入特攻是我的榮幸，我已經等不及要開始訓練了，我絕對會竭盡所能幫助球隊贏下每一場勝利，更重要的是，我們要一起奪得總冠軍！」

為持續強化後場戰力，並提高隊內競爭氛圍，中信特攻再簽下華裔後衛林安龍（Walter Lum）。今年25歲的林安龍，身高178公分、體重78公斤，來自美國舊金山，畢業於惠特曼學院（Whitman College），2020-2023連三個賽季於NCAA（美國大學體育協會）三級出賽，擔任控球後衛角色，2022-2023賽季繳出場均12.1分、3.4籃板、3.6助攻成績，並入選西北聯盟年度第一隊，是當季最具影響力的後場球員之一，且林安龍大學畢業後曾擔任NBA馬刺隊2023 夏季聯盟的團隊助理，積極學習並深入了解職業籃球運作。

林安龍今年度7月參加中信特攻球隊試訓，展現出色命中率及團隊組織潛力，他穩定的外線投射、精準的轉換快攻和靈活的防守預判能力也吸引教練團目光。