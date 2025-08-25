快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

籃球／Jordan THE ONE總決賽晉4強 幸宇勝珍惜與世界好手切磋機會

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Jordan THE ONE全球總決賽南湖高中幸宇勝止步四強。圖／Jordan THE ONE提供
Jordan THE ONE全球總決賽南湖高中幸宇勝止步四強。圖／Jordan THE ONE提供

美國時間8月23日Jordan THE ONE 全球總決賽精彩落幕，從北京決賽脫穎而出代表大中華區參賽、來自台北南湖高中的幸宇勝，也來到紐約，與來自世界各地最頂尖籃球好手聚集在紐約進行了激烈的一對一對決，角逐象徵極致榮耀的冠軍頭銜。

幸宇勝在決賽一路過關斬將，在四強賽面對來自墨爾本的對手，雙方你來我往纏鬥到最後一刻，最終幸宇勝以10：12兩分之差止步四強。

賽後幸宇勝說：「能夠來到紐約比賽非常開心，戰勝日本與紐約的對手，也讓我證明了自己的實力。四強賽雖然惜敗澳洲選手，但很敬佩他全力以赴的精神，也很珍惜和不同城市選手切磋的經驗。感謝台灣的家人、教練、球隊與同學一路支持，才能讓我走到今天。」

為了展現街頭籃球文化的獨特魅力，Jordan Brand 在THE ONE 全球總決賽期間不僅在繁華的紐約市中心街頭呈現決賽選手們的巨幅肖像，在決賽當晚更以無人機燈光表演，以華麗的飛行演出慶祝這場街頭籃球盛事，來自全球各地的籃球高手也獲得彼此交流的機會，為THE ONE全球錦標賽寫下歷史新頁。

Jordan THE ONE全球總決賽南湖高中幸宇勝止步四強。圖／Jordan THE ONE提供
Jordan THE ONE全球總決賽南湖高中幸宇勝止步四強。圖／Jordan THE ONE提供

籃球

延伸閱讀

亞大聯賽／宋昕澔轟29分 政大擊敗北京清大奪冠

籃球／政大奪首屆亞洲大學聯賽冠軍 宋昕澔號獲MVP

蔣萬安現身3x3台北挑戰賽 強調北市全力支持

國北教大體育系霸凌爭議 校方：教練不再續聘

相關新聞

TPBL／瑞典帥哥飛克回歸特攻 保加利亞隊長也加盟

新北中信特攻隊今天宣布新賽季4名外援陣容，人氣球星飛克（Viktor Gaddefors）及馬可（Marko Todor...

TPBL／續約曾文鼎、林韋翰 特攻再簽華裔後衛

為積極備戰新賽季，新北中信特攻籃球隊今天宣布教練團職務異動及球員戰力異動，包含新任總教練、助理教練、體能教練及外援、華裔...

籃球／Jordan THE ONE總決賽晉4強 幸宇勝珍惜與世界好手切磋機會

美國時間8月23日Jordan THE ONE 全球總決賽精彩落幕，從北京決賽脫穎而出代表大中華區參賽、來自台北南湖高中...

籃球／政大奪首屆亞洲大學聯賽冠軍 宋昕澔號獲MVP

今年3月締造UBA公開男一級5連霸的政治大學「雄鷹」男籃，投入第一屆亞洲大學生籃球聯賽冠軍賽（AUBL）就一路闖進冠軍戰...

HBL／馬祖高中引進「外援」 本季瞄準甲級

馬祖高中籃球隊今年罕見從台灣本島引進5名「外援」球員，自家「本土」球員都不敢相信，來自桃園大成國中的楊皓崴笑說，這裡除了...

TPBL／霍立飛弟弟提傑加盟攻城獅 曾被新竹主場凝聚力震撼

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布洋將提傑（TJ Holyfield）也是前洋將霍立飛（Michael Holyfield）親弟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。