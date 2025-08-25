籃球／Jordan THE ONE總決賽晉4強 幸宇勝珍惜與世界好手切磋機會
美國時間8月23日Jordan THE ONE 全球總決賽精彩落幕，從北京決賽脫穎而出代表大中華區參賽、來自台北南湖高中的幸宇勝，也來到紐約，與來自世界各地最頂尖籃球好手聚集在紐約進行了激烈的一對一對決，角逐象徵極致榮耀的冠軍頭銜。
幸宇勝在決賽一路過關斬將，在四強賽面對來自墨爾本的對手，雙方你來我往纏鬥到最後一刻，最終幸宇勝以10：12兩分之差止步四強。
賽後幸宇勝說：「能夠來到紐約比賽非常開心，戰勝日本與紐約的對手，也讓我證明了自己的實力。四強賽雖然惜敗澳洲選手，但很敬佩他全力以赴的精神，也很珍惜和不同城市選手切磋的經驗。感謝台灣的家人、教練、球隊與同學一路支持，才能讓我走到今天。」
為了展現街頭籃球文化的獨特魅力，Jordan Brand 在THE ONE 全球總決賽期間不僅在繁華的紐約市中心街頭呈現決賽選手們的巨幅肖像，在決賽當晚更以無人機燈光表演，以華麗的飛行演出慶祝這場街頭籃球盛事，來自全球各地的籃球高手也獲得彼此交流的機會，為THE ONE全球錦標賽寫下歷史新頁。
