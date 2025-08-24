亞大聯賽／宋昕澔轟29分 政大擊敗北京清大奪冠

在中國杭州舉行的亞洲大學生籃球聯賽，身為台灣唯一代表的政大雄鷹，今天在冠軍戰，靠著宋昕澔攻下全場最高29分，終場以82比79力退北京清華大學勇奪冠軍。

由台灣出身的阿里巴巴集團主席蔡崇信領投支持的亞洲大學生籃球聯賽（AUBL），政大雄鷹頂著今年締造UBA大專籃球聯賽5連霸光環，成為唯一台灣代表，並在高強度舞台展現王者氣勢，加上昨役4強戰擊敗來自蒙古額圖根大學（Etugen University），如願前進冠軍戰、與地主北京清華大學正面交鋒。

首節開打後，政大當家後衛宋昕澔依舊扛下進攻發動者的重任，搭配另名後衛徐得祈繳出不俗的得分手感，外籍生波波卡坐鎮禁區，聯手幫助政大緊咬比分，並帶著3分領先進入中場休息。

易籃後，雙方在防守加壓情況下，讓團隊得分大幅下降，只是政大依舊找到破解之道，甚至在第4節一度領先達15分，眼看將要輕鬆拿到勝利，沒想到接下來政大失誤連連，遭到對手連得11分強勢反撲，導致在終場前19.4秒被追到僅剩4分差，戰局再度陷入膠著。

不過，政大在終場前18.2秒，靠著林子皓2罰俱佳鎖定戰果，加上宋昕澔送出關鍵阻攻，幫助球隊擋住對手反撲，終場以3分之差帶走勝利，同時勇奪這次亞洲大學生籃球聯賽冠軍。

此役宋昕澔延續昨天火燙手感，攻下全場最高29分，外帶12籃板、6助攻，成為政大奪冠最大關鍵；而另名後衛徐得祈飆進4記三分球，挹注20分、4籃板、3助攻，禁區悍將波波卡則拿到「雙10」10分、11籃板。