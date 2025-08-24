快訊

罷免後怎麼走？李文忠籲民進黨面對少數執政現實 質疑司法濫押在野黨

亞大聯賽／宋昕澔轟29分 政大擊敗北京清大奪冠

中央社／ 台北24日電
宋昕澔冠軍戰表現亮眼，獲得MVP。圖／取自政大雄鷹粉絲團（資料照）
宋昕澔冠軍戰表現亮眼，獲得MVP。圖／取自政大雄鷹粉絲團（資料照）

在中國杭州舉行的亞洲大學生籃球聯賽，身為台灣唯一代表的政大雄鷹，今天在冠軍戰，靠著宋昕澔攻下全場最高29分，終場以82比79力退北京清華大學勇奪冠軍。

由台灣出身的阿里巴巴集團主席蔡崇信領投支持的亞洲大學生籃球聯賽（AUBL），政大雄鷹頂著今年締造UBA大專籃球聯賽5連霸光環，成為唯一台灣代表，並在高強度舞台展現王者氣勢，加上昨役4強戰擊敗來自蒙古額圖根大學（Etugen University），如願前進冠軍戰、與地主北京清華大學正面交鋒。

首節開打後，政大當家後衛宋昕澔依舊扛下進攻發動者的重任，搭配另名後衛徐得祈繳出不俗的得分手感，外籍生波波卡坐鎮禁區，聯手幫助政大緊咬比分，並帶著3分領先進入中場休息。

易籃後，雙方在防守加壓情況下，讓團隊得分大幅下降，只是政大依舊找到破解之道，甚至在第4節一度領先達15分，眼看將要輕鬆拿到勝利，沒想到接下來政大失誤連連，遭到對手連得11分強勢反撲，導致在終場前19.4秒被追到僅剩4分差，戰局再度陷入膠著。

不過，政大在終場前18.2秒，靠著林子皓2罰俱佳鎖定戰果，加上宋昕澔送出關鍵阻攻，幫助球隊擋住對手反撲，終場以3分之差帶走勝利，同時勇奪這次亞洲大學生籃球聯賽冠軍。

此役宋昕澔延續昨天火燙手感，攻下全場最高29分，外帶12籃板、6助攻，成為政大奪冠最大關鍵；而另名後衛徐得祈飆進4記三分球，挹注20分、4籃板、3助攻，禁區悍將波波卡則拿到「雙10」10分、11籃板。

籃球

延伸閱讀

籃球／政大奪首屆亞洲大學聯賽冠軍 宋昕澔號獲MVP

北京主題花壇還原抗戰故事 還唱歌給你聽

清大整併中華大學！計畫書獲核定 教育部肯定華大董事會無私奉獻

王祖賢打籃球舊照出土 絕美樣貌完勝「赤木晴子」！

相關新聞

亞大聯賽／宋昕澔轟29分 政大擊敗北京清大奪冠

在中國杭州舉行的亞洲大學生籃球聯賽，身為台灣唯一代表的政大雄鷹，今天在冠軍戰，靠著宋昕澔攻下全場最高29分，終場以82比...

籃球／政大奪首屆亞洲大學聯賽冠軍 宋昕澔號獲MVP

今年3月締造UBA公開男一級5連霸的政治大學「雄鷹」男籃，投入第一屆亞洲大學生籃球聯賽冠軍賽（AUBL）就一路闖進冠軍戰...

HBL／馬祖高中引進「外援」 本季瞄準甲級

馬祖高中籃球隊今年罕見從台灣本島引進5名「外援」球員，自家「本土」球員都不敢相信，來自桃園大成國中的楊皓崴笑說，這裡除了...

TPBL／霍立飛弟弟提傑加盟攻城獅 曾被新竹主場凝聚力震撼

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布洋將提傑（TJ Holyfield）也是前洋將霍立飛（Michael Holyfield）親弟...

PLG／富邦勇士簽CBA江蘇洋將古德溫 盼成團隊進攻發動機

台北富邦勇士隊今天宣布，正式與美國籍後衛古德溫（Archie Goodwin）簽約，現年31歲，身高196公分、91公斤...

PLG／選秀會開放報名、9月2日登場 洋基工程手握狀元籤

PLG在日前公布新賽季第四隊為洋基工程後，今天也宣布2025年新人選秀會相關日程，包括選秀報名自今天中午12點開放至26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。