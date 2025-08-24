籃球／政大奪首屆亞洲大學聯賽冠軍 宋昕澔號獲MVP
今年3月締造UBA公開男一級5連霸的政治大學「雄鷹」男籃，投入第一屆亞洲大學生籃球聯賽冠軍賽（AUBL）就一路闖進冠軍戰，今天和地主北京清華大學拚冠，前三節比數緊咬，第四節政大靠徐得祈和宋昕澔聯手打出12：0攻勢拉開差距，清華雖一度追到3分差，政大在林子皓和宋昕澔讀秒階段4罰3中下守住勝果，最終以82：79帶走金盃，宋昕澔獲得MVP。
四強賽獲得單場最佳球員的宋昕澔，今天再扛起球隊，加上徐得祈外線助威，助政大泰半時間取得領先位置，三節打完也握有61：59些微優勢。
第四節徐得祈外線率先破網，宋昕澔突破也得手，一波5：0攻勢將領先擴大到66：59；徐得祈單節第二記三分球破網，助政大領先到兩位數；手感發燙的徐得祈弧頂大號三分球「拆彈」也破網，宋昕澔也接棒飆外線，讓政大穩住優勢。
清華節末靠外線追分，加上政大失誤，差距一度縮小到3分差，不過林子皓讀秒階段兩罰俱中，宋昕澔2罰雖只1中但送出關鍵火鍋，驚濤駭浪下仍助政大已82：79帶走金盃。
宋昕澔冠軍戰轟下28分、12籃板，除入選大會最佳五人，也抱走MVP。首屆AUBL在杭州舉行，宋昕澔的亮眼表現也獲得當地媒體關注，還詢問政大「一哥」是否有挑戰CBA的想法。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言