HBL／馬祖高中引進「外援」 本季瞄準甲級

中央社／ 台北24日電
馬祖高中籃球隊今年從台灣本島引進「外援」球員，也打算首度挑戰HBL高中籃球甲級聯賽。球隊中包括楊皓崴（左起）、劉明哲、孔巫允熙與林汝謙，都是從台灣「跨海」至馬高就讀的「外援」。（讀者提供）
馬祖高中籃球隊今年罕見從台灣本島引進5名「外援」球員，自家「本土」球員都不敢相信，來自桃園大成國中的楊皓崴笑說，這裡除了網路速度慢以外，來馬祖其實沒什麼不好。

馬祖現正舉辦2025國境之北馬祖高中新南向國際體育競技邀請賽，身為地主的馬祖高中籃球隊雖然以34比75不敵台灣體大，但教練曾沁綸並不在意，他在接受中央社記者訪問時說：「因為我們有11個高一學生，又是面對更成熟的大學生，我沒什麼好責怪的。」

事實上，今年馬祖高中籃球隊簡直是煥然一新，陣中還有多名鄉親認不出來的「生面孔」。曾沁綸透露，球隊中有5人是來自台灣本島的「外援」，而且今年球季他們將邁出一大步，首度挑戰甲級HBL高中籃球聯賽。

今年將升上高二的劉書緯，是馬祖高中「本土」球員，他承認，當初聽到教練說有球員會從台灣過來，他第一個念頭就是「怎麼可能。」不料，沒多久新隊友站在他面前，「我整個傻眼。」

劉明哲國中時就讀台北市龍門國中，他從繁華的大城市隻身來到偏鄉，他承認至今仍不適應，不過來自桃園大成國中的楊皓崴心態倒是很正面，「這裡除了網路速度慢以外，其實沒什麼不好，風景好、環境佳，晚上也沒什麼地方好去。」

同樣來自桃園大成的「小黑」孔巫允熙，國中上場時間不多，畢業時一度考慮「轉行」去打合球，但在教練與昔日隊友楊皓崴勸說下，也決定「跨海」加盟，他說：「我想再拚一次，也想選U18國手。」

林汝謙國中時就與楊皓崴、孔巫允熙是隊友，只不過當時他只是陪練，得知來到馬祖高中有機會能上場，他幾乎馬上點頭答應，他靦腆笑說：「我就是想打球，而且我一點都不後悔。」

籃球

