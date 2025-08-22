快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／富邦勇士簽CBA江蘇洋將古德溫 盼成團隊進攻發動機

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士隊簽下前CBA江蘇龍隊洋將古德溫。圖／台北富邦勇士隊提供
富邦勇士隊簽下前CBA江蘇龍隊洋將古德溫。圖／台北富邦勇士隊提供

台北富邦勇士隊今天宣布，正式與美國籍後衛古德溫（Archie Goodwin）簽約，現年31歲，身高196公分、91公斤，擁有多元且破壞力的得分武器，期許他的加入，能成為團隊撕裂防線的關鍵發動機，強化進攻端的威脅性，而古德溫將披上10號戰袍，與勇士一同拚戰新賽季。

古德溫於2013年投入NBA選秀，以首輪第29順位被奧克拉荷馬雷霆隊選中，隨後被交易至鳳凰城太陽隊，正式展開職業生涯。曾效力NBA鳳凰城太陽、紐奧良鵜鶘、布魯克林籃網隊，也曾在CBA浙江金牛、寧波火箭、江蘇龍等隊效力。

此外，古德溫也於在土耳其、德國、法國、烏克蘭、以色列、波多黎各、黎巴嫩等地聯賽征戰，擁有相當豐富的國際職籃經歷。上賽季古德溫效力於CBA江蘇龍，出賽43場，場均可貢獻20.6分、5.6籃板、4.7助攻，展現出全面而穩定的進攻表現。

台北富邦勇士總教練吳永仁說：「古德溫擅長以細膩的速度與方向控制進行持球攻擊，具備極佳的空中協調性與身體控制力，他的突破技術是我們本土陣容最欠缺的環節，期待他不僅能製造更多機會給本土球員，也能與我們的中鋒形成良好化學效應，攜手團隊衝擊新賽季佳績。」

籃球 富邦勇士

延伸閱讀

為了錄出理想音效！《咚奇剛蕉力全開》團隊花上數月狂砸西瓜

中職／831洋將大限無新援還解約富藍戈 悍將今年賽季可告終了

亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

審計報告：空軍勇鷹高教機發動機故障頻繁 3年壞148次

相關新聞

PLG／選秀會開放報名、9月2日登場 洋基工程手握狀元籤

PLG在日前公布新賽季第四隊為洋基工程後，今天也宣布2025年新人選秀會相關日程，包括選秀報名自今天中午12點開放至26...

PLG／鋼鐵人無預警解散 球員李威廷怒轟：糟糕事一大堆

PLG高雄鋼鐵人隊昨天正式解散，上季還在陣中的球員李威廷發文表達不滿，指出其實鋼鐵人6月就準備解散了。 鋼鐵人成立4季爭議不斷，如今無預警解散，李廷威發文表示，「你們不要這麼驚訝，鋼鐵人從6月就

PLG／富邦勇士簽CBA江蘇洋將古德溫 盼成團隊進攻發動機

台北富邦勇士隊今天宣布，正式與美國籍後衛古德溫（Archie Goodwin）簽約，現年31歲，身高196公分、91公斤...

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

P. LEAGUE+ 今天先宣布高雄鋼鐵人隊退出，中午馬上公告洋基工程隊加入，聯盟仍維持4隊規模。

PLG／正式「Thank You」鋼鐵人 P聯盟只剩3隊

傳聞已久的高雄鋼鐵人解散消息，今天獲得P聯盟證實，在官方粉絲團上發布「Thank You」文，同意鋼鐵人球團提出的退出申請，P聯盟正式剩下3隊。 P. LEAGUE+ 今日表示，「聯盟收到高

非洲盃男籃／排名非洲第一竟出局 南蘇丹爆冷止步16強

男籃非洲盃爆冷！世界排名非洲區第一的南蘇丹在16強賽，就慘遭塞內加爾全場壓制，以13分之差落敗。南蘇丹在上一屆世界盃預選賽，雙殺上屆非洲盃冠軍突尼西亞，世界盃正賽也打出非洲區最佳排名，甚至巴黎奧運也表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。