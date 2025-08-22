快訊

PLG／選秀會開放報名、9月2日登場 洋基工程手握狀元籤

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
PLG選秀會將於9月2日登場。圖／PLG提供
PLG選秀會將於9月2日登場。圖／PLG提供

PLG宣布2025年新人選秀會相關日程。 圖／PLG提供
PLG宣布2025年新人選秀會相關日程。 圖／PLG提供

PLG在日前公布新賽季第四隊為洋基工程後，今天也宣布2025年新人選秀會相關日程，包括選秀報名自今天中午12點開放至26日下午5點截止，選秀會則將於9月2日登場。  

PLG聯盟指出，欲參加選秀者，應於今年12月31日前年滿19歲，但曾註冊大專籃球聯賽之在學學生，則應於今年8月31日前年滿21歲，或完成大三以上之學業。（註：UBA視為本土球員且持有台灣身分證者即視為本土）。  另外，球員需具有下列各款資格之一，始得參與新人選秀會：

(1)曾註冊於台灣地區之高中籃球甲級聯賽或大專籃球聯賽公開一級之本土球員，或於前述聯賽連續註冊滿二學年以上之外籍生球員，並檢附教練之聯繫方式。

(2)曾註冊於台灣地區之大專籃球聯賽公開二級之本土球員，或於前述聯賽連續註冊滿二學年以上之外籍生球員，並檢附教練之推薦函。

(3)曾註冊於海外地區之同等學生籃球聯賽，並檢附教練或聯盟之推薦函。

(4)不符合前述第(1)至(3)之資格者，則須檢附本聯盟所屬球團之教練、總經理或領隊之推薦函。

至於選秀順序的部分，按照聯盟規章，新球隊之選秀順序將安排在前一球季名次最低球團之前，因此，本次新人選秀會選秀輪次及順位，為第一順位洋基工程、第二順位獵鷹、第三順位富邦勇士、第四順位領航猿。

PLG／鋼鐵人無預警解散 球員李威廷怒轟：糟糕事一大堆

PLG高雄鋼鐵人隊昨天正式解散，上季還在陣中的球員李威廷發文表達不滿，指出其實鋼鐵人6月就準備解散了。 鋼鐵人成立4季爭議不斷，如今無預警解散，李廷威發文表示，「你們不要這麼驚訝，鋼鐵人從6月就

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

P. LEAGUE+ 今天先宣布高雄鋼鐵人隊退出，中午馬上公告洋基工程隊加入，聯盟仍維持4隊規模。

PLG／正式「Thank You」鋼鐵人 P聯盟只剩3隊

傳聞已久的高雄鋼鐵人解散消息，今天獲得P聯盟證實，在官方粉絲團上發布「Thank You」文，同意鋼鐵人球團提出的退出申請，P聯盟正式剩下3隊。 P. LEAGUE+ 今日表示，「聯盟收到高

非洲盃男籃／排名非洲第一竟出局 南蘇丹爆冷止步16強

男籃非洲盃爆冷！世界排名非洲區第一的南蘇丹在16強賽，就慘遭塞內加爾全場壓制，以13分之差落敗。南蘇丹在上一屆世界盃預選賽，雙殺上屆非洲盃冠軍突尼西亞，世界盃正賽也打出非洲區最佳排名，甚至巴黎奧運也表

TPBL／攻城獅增後場戰力 新洋將力獅加盟

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布洋將力獅（Isaiah Reese）正式加盟，現年28歲，身高196公分、體重84公斤，主要擔...

