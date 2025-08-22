PLG／選秀會開放報名、9月2日登場 洋基工程手握狀元籤

PLG宣布2025年新人選秀會相關日程。 圖／PLG提供

PLG在日前公布新賽季第四隊為洋基工程後，今天也宣布2025年新人選秀會相關日程，包括選秀報名自今天中午12點開放至26日下午5點截止，選秀會則將於9月2日登場。

PLG聯盟指出，欲參加選秀者，應於今年12月31日前年滿19歲，但曾註冊大專籃球聯賽之在學學生，則應於今年8月31日前年滿21歲，或完成大三以上之學業。（註：UBA視為本土球員且持有台灣身分證者即視為本土）。 另外，球員需具有下列各款資格之一，始得參與新人選秀會：

(1)曾註冊於台灣地區之高中籃球甲級聯賽或大專籃球聯賽公開一級之本土球員，或於前述聯賽連續註冊滿二學年以上之外籍生球員，並檢附教練之聯繫方式。

(2)曾註冊於台灣地區之大專籃球聯賽公開二級之本土球員，或於前述聯賽連續註冊滿二學年以上之外籍生球員，並檢附教練之推薦函。

(3)曾註冊於海外地區之同等學生籃球聯賽，並檢附教練或聯盟之推薦函。

(4)不符合前述第(1)至(3)之資格者，則須檢附本聯盟所屬球團之教練、總經理或領隊之推薦函。

至於選秀順序的部分，按照聯盟規章，新球隊之選秀順序將安排在前一球季名次最低球團之前，因此，本次新人選秀會選秀輪次及順位，為第一順位洋基工程、第二順位獵鷹、第三順位富邦勇士、第四順位領航猿。