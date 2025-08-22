PLG／鋼鐵人無預警解散 球員李威廷怒轟：糟糕事一大堆

PLG高雄鋼鐵人隊昨天正式解散，上季還在陣中的球員李威廷發文表達不滿，指出其實鋼鐵人6月就準備解散了。

鋼鐵人成立4季爭議不斷，如今無預警解散，李廷威發文表示，「你們不要這麼驚訝，鋼鐵人從6月就準備要解散了，什麼也沒交代，就放我們自生自滅而已，懶得去炮轟這一切，早就看透了，糟糕的事情一大堆。」

PLG昨天早上正式宣告鋼鐵人解散，不久後就宣布洋基工程將以「洋基運動育樂」的名義成立新軍，維持四隊體制。

鋼鐵人上季陣容幾乎由年輕球員組成，戰績2勝22敗、勝率僅8%，創2020年職籃成立以來最低勝場及最低勝率紀錄。現年25歲的李威廷場均出賽19分鐘，得到6.3分1.1籃板1.1助攻，三分球命中率34.2%。