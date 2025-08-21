PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

P. LEAGUE+ 今天先宣布高雄鋼鐵人隊退出，中午馬上公告洋基工程隊加入，聯盟仍維持4隊規模。

聯盟公告表示，洋基工程（6691）以洋基運動育樂申請加盟PLG，經過聯盟常務理事會正式通過，未來洋基工程將以正派、健康的組建原則籌組球隊。

PLG感謝洋基工程經內部經審慎評估後，認同 PLG 的品牌價值，願意攜手與聯盟內現有球隊共同努力持續為台灣職業籃球建立穩定的平台。