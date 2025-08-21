聽新聞
PLG／正式「Thank You」鋼鐵人 P聯盟只剩3隊
傳聞已久的高雄鋼鐵人解散消息，今天獲得P聯盟證實，在官方粉絲團上發布「Thank You」文，同意鋼鐵人球團提出的退出申請，P聯盟正式剩下3隊。
P. LEAGUE+ 今日表示，「聯盟收到高雄鋼鐵人的來函申請退出PLG，經開會討論同意此項申請。PLG感謝鋼鐵人過去4個球季的付出，並對聯盟及在地球迷做出極大的貢獻，未來PLG及所屬球隊，將會秉持打造臺灣最高水準的職籃舞台為目標，持續為臺灣籃壇共好而努力。」
在鋼鐵人解散後，P聯盟僅剩富邦勇士，桃園領航猿與台鋼獵鷹三隊，由於宏國籃球隊最快要後年才會組隊加入，P聯盟勢必得再找一隊加入才能展開明年球季。
