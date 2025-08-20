TPBL／攻城獅增後場戰力 新洋將力獅加盟
新竹御嵿攻城獅球團今天宣布洋將力獅（Isaiah Reese）正式加盟，現年28歲，身高196公分、體重84公斤，主要擔任後衛，新賽季將披上31號球衣。
力獅來自美國邁阿密，2019年賽季投入NBA選秀，當時未能獲選，轉戰NBA G League，效力聖塔克魯茲勇士隊，留下場均7.4分、2.9籃板、3.2助攻的成績。
力獅離開美國後輾轉效力英國、加拿大、東歐、土耳其、希臘聯賽，上賽季在希臘甲級籃球聯賽代表Promitheas Patras BC出賽，場均貢獻12.3分、6.2助攻、1.5抄截。
力獅在勇士時期面對愛荷華灰狼隊，曾有單場7記三分球在內轟下34分、6助攻的表現，展現強大的得分火力，對戰奧克拉荷馬藍隊也有單場29分、11次助攻演出。
攻城獅總經理張樹人表示，這個休賽季球隊希望能貫徹威森教練的進攻體系，「特別是擋拆攻擊的能力提升，力獅在擋拆攻擊時展現出的創造力是攻城獅非常需要的。另外，雖然他擁有多元的進攻手段，但卻不貪功且能配合團隊打法，這更是我們網羅他的關鍵因素之一。」
總教練威森也對於力獅的能力十分讚許，他說：「力獅在一、二號位皆擁有很大的威脅性，因為他具備非常好的傳球視野與得分能力，且善於控制場上節奏，是一位能在場上組織團隊的領導型球員。」
力獅預計本月抵台向攻城獅報到，投入團隊訓練，9月在日本北海道參加LEVANGA CUP國際交流賽初登場。
