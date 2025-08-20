快訊

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

試駕變仙人跳？消費者控疑被設局「買車還要賠216萬」

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

TPBL／攻城獅增後場戰力 新洋將力獅加盟

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
攻城獅隊簽下新洋將力獅。圖／攻城獅隊提供
攻城獅隊簽下新洋將力獅。圖／攻城獅隊提供

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布洋將力獅（Isaiah Reese）正式加盟，現年28歲，身高196公分、體重84公斤，主要擔任後衛，新賽季將披上31號球衣。

力獅來自美國邁阿密，2019年賽季投入NBA選秀，當時未能獲選，轉戰NBA G League，效力聖塔克魯茲勇士隊，留下場均7.4分、2.9籃板、3.2助攻的成績。

力獅離開美國後輾轉效力英國、加拿大、東歐、土耳其、希臘聯賽，上賽季在希臘甲級籃球聯賽代表Promitheas Patras BC出賽，場均貢獻12.3分、6.2助攻、1.5抄截。

力獅在勇士時期面對愛荷華灰狼隊，曾有單場7記三分球在內轟下34分、6助攻的表現，展現強大的得分火力，對戰奧克拉荷馬藍隊也有單場29分、11次助攻演出。

攻城獅總經理張樹人表示，這個休賽季球隊希望能貫徹威森教練的進攻體系，「特別是擋拆攻擊的能力提升，力獅在擋拆攻擊時展現出的創造力是攻城獅非常需要的。另外，雖然他擁有多元的進攻手段，但卻不貪功且能配合團隊打法，這更是我們網羅他的關鍵因素之一。」

總教練威森也對於力獅的能力十分讚許，他說：「力獅在一、二號位皆擁有很大的威脅性，因為他具備非常好的傳球視野與得分能力，且善於控制場上節奏，是一位能在場上組織團隊的領導型球員。」

力獅預計本月抵台向攻城獅報到，投入團隊訓練，9月在日本北海道參加LEVANGA CUP國際交流賽初登場。

籃球

延伸閱讀

TPBL／上季效力戰神 洋將米勒轉投雲豹

TPBL／920退役賽對前東家璞園 簡浩目標：投進logo shot

就安基金補助羅景壬團隊疑涉弊 王鴻薇轟洪申翰自己有鬼

NBA／安戴托昆波預計出征歐錦賽 希臘籃協怒斥退賽謠言

相關新聞

TPBL／不當球員接總教練 簡浩透露是兒子幫做選擇

上季季後賽提前出局的福爾摩沙夢想家隊，季外宣布由40歲的簡浩「球員變教練」，成為新任總教練人選，為台灣籃壇拋出一記震撼彈...

TPBL／不擔心簡浩成「簡瓜」 夢想家：勝負全隊一起扛

現在40歲的簡浩卸下17年球員生涯，接下福爾摩沙夢想家隊總教練兵符，今天正式以新身分和媒體見面。稱號眾多的他笑說不在意稱...

TPBL／攻城獅增後場戰力 新洋將力獅加盟

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布洋將力獅（Isaiah Reese）正式加盟，現年28歲，身高196公分、體重84公斤，主要擔...

TPBL／戰神選進兩新秀全簽了！19歲謝銘駿期待對決林書豪

台新育樂今天宣布，台北台新戰神隊正式簽下今年選秀會選進的謝銘駿與魏芃禾，19歲謝銘駿立下「上場防守林書豪、得第一」的目標...

TPBL／上季效力戰神 洋將米勒轉投雲豹

台啤永豐雲豹隊今天正式宣布，簽下曾效力台新戰神隊的全能前鋒米勒（Malcolm Miller），將和克羅馬（Lasan ...

TPBL／920退役賽對前東家璞園 簡浩目標：投進logo shot

40歲的簡浩決定卸下17年球員生涯，轉任福爾摩沙夢想家總教練，球團今天宣布將在9月20日幫他辦理退役戰，和前東家桃園璞園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。