聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝銘駿（左）和台新育樂總經理林祐廷簽約後合影。圖／戰神隊提供
謝銘駿（左）和台新育樂總經理林祐廷簽約後合影。圖／戰神隊提供

台新育樂今天宣布，台北台新戰神隊正式簽下今年選秀會選進的謝銘駿與魏芃禾，19歲謝銘駿立下「上場防守林書豪、得第一」的目標，魏芃禾喊出「總冠軍、新人王、穩定發揮」展現企圖心。

謝銘駿是戰神首輪指名新秀，高中時期協助光復高中完成二連霸並拿下MVP，之後赴美就讀Southern Coast Academy，更入圍全美麥當勞高中明星賽東區大名單，成為第2位獲此殊榮的台灣球員。

謝銘駿以靈活攻守和無畏拚戰態度見長，希望向學長雷蒙恩學習更多美式球風，持續精進自己。

魏芃禾加入戰神隊展開新秀賽季。圖／戰神隊提供
魏芃禾加入戰神隊展開新秀賽季。圖／戰神隊提供

魏芃禾UBA大四球季繳出場均12分、1.7助攻、1.5抄截成績，三分球命中率3成72，是台師大後場主力，選秀會次輪第4順位由戰神選進，未來將與效力高雄全家海神隊的哥哥魏莨哲正面交鋒，他笑說：「選秀時，哥哥要我好好享受，場上對到的時候，我就不會讓他這麼好享受了！」

台新育樂總經理林祐廷表示，兩位新秀擁有拚勁與潛力，期待新賽季能轉化為實際表現，為球隊注入新能量。

兩位新秀簽約後隨即投入球隊訓練，並選定新賽季的背號，謝銘駿延續光復高中時期的15號戰袍，魏芃禾則選擇5號戰袍，象徵場上五人齊心協力，為團隊而戰。

戰神總教練許皓程表示，希望兩位新秀保持健康，在新賽季打出最好的自己。

TPBL／不當球員接總教練 簡浩透露是兒子幫做選擇

上季季後賽提前出局的福爾摩沙夢想家隊，季外宣布由40歲的簡浩「球員變教練」，成為新任總教練人選，為台灣籃壇拋出一記震撼彈...

TPBL／不擔心簡浩成「簡瓜」 夢想家：勝負全隊一起扛

現在40歲的簡浩卸下17年球員生涯，接下福爾摩沙夢想家隊總教練兵符，今天正式以新身分和媒體見面。稱號眾多的他笑說不在意稱...

TPBL／攻城獅增後場戰力 新洋將力獅加盟

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布洋將力獅（Isaiah Reese）正式加盟，現年28歲，身高196公分、體重84公斤，主要擔...

TPBL／戰神選進兩新秀全簽了！19歲謝銘駿期待對決林書豪

台新育樂今天宣布，台北台新戰神隊正式簽下今年選秀會選進的謝銘駿與魏芃禾，19歲謝銘駿立下「上場防守林書豪、得第一」的目標...

TPBL／上季效力戰神 洋將米勒轉投雲豹

台啤永豐雲豹隊今天正式宣布，簽下曾效力台新戰神隊的全能前鋒米勒（Malcolm Miller），將和克羅馬（Lasan ...

TPBL／920退役賽對前東家璞園 簡浩目標：投進logo shot

40歲的簡浩決定卸下17年球員生涯，轉任福爾摩沙夢想家總教練，球團今天宣布將在9月20日幫他辦理退役戰，和前東家桃園璞園...

