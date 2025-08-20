TPBL／戰神選進兩新秀全簽了！19歲謝銘駿期待對決林書豪
台新育樂今天宣布，台北台新戰神隊正式簽下今年選秀會選進的謝銘駿與魏芃禾，19歲謝銘駿立下「上場防守林書豪、得第一」的目標，魏芃禾喊出「總冠軍、新人王、穩定發揮」展現企圖心。
謝銘駿是戰神首輪指名新秀，高中時期協助光復高中完成二連霸並拿下MVP，之後赴美就讀Southern Coast Academy，更入圍全美麥當勞高中明星賽東區大名單，成為第2位獲此殊榮的台灣球員。
謝銘駿以靈活攻守和無畏拚戰態度見長，希望向學長雷蒙恩學習更多美式球風，持續精進自己。
魏芃禾UBA大四球季繳出場均12分、1.7助攻、1.5抄截成績，三分球命中率3成72，是台師大後場主力，選秀會次輪第4順位由戰神選進，未來將與效力高雄全家海神隊的哥哥魏莨哲正面交鋒，他笑說：「選秀時，哥哥要我好好享受，場上對到的時候，我就不會讓他這麼好享受了！」
台新育樂總經理林祐廷表示，兩位新秀擁有拚勁與潛力，期待新賽季能轉化為實際表現，為球隊注入新能量。
兩位新秀簽約後隨即投入球隊訓練，並選定新賽季的背號，謝銘駿延續光復高中時期的15號戰袍，魏芃禾則選擇5號戰袍，象徵場上五人齊心協力，為團隊而戰。
戰神總教練許皓程表示，希望兩位新秀保持健康，在新賽季打出最好的自己。
