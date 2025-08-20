TPBL／上季效力戰神 洋將米勒轉投雲豹

台啤永豐雲豹隊今天正式宣布，簽下曾效力台新戰神隊的全能前鋒米勒（Malcolm Miller），將和克羅馬（Lasan Kromah）、迪亞洛（Cheick Diallo）、麥卡洛（Chris McCullough）組成嶄新洋將陣容。

雲豹營運長顏行書說：「米勒上賽季攻守兩端表現有目共睹，簽下他的主要原因，就是可以跟不同類型洋將搭配，屬於萬金油型球員，另外上賽季他也獲選TPBL年度防守第二隊，相信以他的積極態度與影響力，都能帶給球隊正面幫助。」

現年31歲的米勒身高201公分，曾於2017到2020年效力NBA暴龍隊，累積出賽53場，更在2019年隨隊奪得NBA總冠軍；他職業生涯也足跡遍佈德國、義大利、波多黎各及法國，上季加盟TPBL台北台新戰神，例行賽出賽27場繳出場均16.9分、9.6籃板、1.7助攻、1.3抄截與1.6阻攻的全能數據，不僅數度繳出得分籃板雙十表現，更曾單場豪取22分、21籃板，並憑藉優異防守能力入選TPBL年度防守第二隊。

顏行書表示，之所以決定簽下米勒，關鍵在於他能在防守端守不同位置，轉換進攻能力也無庸置疑，契合球隊想打造的快速球風。去年與戰神對抗時，麥卡洛在關鍵時刻的防守與轉換速度，讓雲豹印象非常深刻，而且能夠擔任3、4甚至5號位，新賽季不管與迪亞洛、克羅馬或麥卡洛都能搭配，這樣的洋將配置靈活度將成為雲豹挺進季後賽的重要元素。

談到新賽季四名洋將的整體規劃，顏行書說：「我們目前有兩位洋將高度都在206公分左

右，這樣的身材條件在快速球風中能發揮很大優勢，在新任總教練羅德爾（Henrik Rödl）的整合下，加上得分王克羅馬的回歸，以及米勒與麥卡洛這些熟悉台灣環境的球員，相信團隊磨合會非常順利，我期待新洋將組合能與本土球員擦出不同火花，為球迷帶來煥然一新的台啤雲豹。」