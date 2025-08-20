快訊

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

試駕變仙人跳？消費者控疑被設局「買車還要賠216萬」

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／上季效力戰神 洋將米勒轉投雲豹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雲豹隊簽下洋將米勒。圖／雲豹隊提供
雲豹隊簽下洋將米勒。圖／雲豹隊提供

台啤永豐雲豹隊今天正式宣布，簽下曾效力台新戰神隊的全能前鋒米勒（Malcolm Miller），將和克羅馬（Lasan Kromah）、迪亞洛（Cheick Diallo）、麥卡洛（Chris McCullough）組成嶄新洋將陣容。

雲豹營運長顏行書說：「米勒上賽季攻守兩端表現有目共睹，簽下他的主要原因，就是可以跟不同類型洋將搭配，屬於萬金油型球員，另外上賽季他也獲選TPBL年度防守第二隊，相信以他的積極態度與影響力，都能帶給球隊正面幫助。」

現年31歲的米勒身高201公分，曾於2017到2020年效力NBA暴龍隊，累積出賽53場，更在2019年隨隊奪得NBA總冠軍；他職業生涯也足跡遍佈德國、義大利、波多黎各及法國，上季加盟TPBL台北台新戰神，例行賽出賽27場繳出場均16.9分、9.6籃板、1.7助攻、1.3抄截與1.6阻攻的全能數據，不僅數度繳出得分籃板雙十表現，更曾單場豪取22分、21籃板，並憑藉優異防守能力入選TPBL年度防守第二隊。

顏行書表示，之所以決定簽下米勒，關鍵在於他能在防守端守不同位置，轉換進攻能力也無庸置疑，契合球隊想打造的快速球風。去年與戰神對抗時，麥卡洛在關鍵時刻的防守與轉換速度，讓雲豹印象非常深刻，而且能夠擔任3、4甚至5號位，新賽季不管與迪亞洛、克羅馬或麥卡洛都能搭配，這樣的洋將配置靈活度將成為雲豹挺進季後賽的重要元素。

談到新賽季四名洋將的整體規劃，顏行書說：「我們目前有兩位洋將高度都在206公分左

右，這樣的身材條件在快速球風中能發揮很大優勢，在新任總教練羅德爾（Henrik Rödl）的整合下，加上得分王克羅馬的回歸，以及米勒與麥卡洛這些熟悉台灣環境的球員，相信團隊磨合會非常順利，我期待新洋將組合能與本土球員擦出不同火花，為球迷帶來煥然一新的台啤雲豹。」

籃球

延伸閱讀

美課鋼鋁50%關稅範圍擴大 發亮、金屬、沾點邊的都可能在清單上

司法部長稱華府1夜逮捕68人 民主黨參議員批川普政府作秀

女星忘拔衛生棉條！下體飄「死老鼠臭味」 卡體內1個月醫傻眼

Netflix真人秀女星「忘拔棉條卡體內一個月」 飄惡臭：像老鼠死在體內

相關新聞

TPBL／不當球員接總教練 簡浩透露是兒子幫做選擇

上季季後賽提前出局的福爾摩沙夢想家隊，季外宣布由40歲的簡浩「球員變教練」，成為新任總教練人選，為台灣籃壇拋出一記震撼彈...

TPBL／不擔心簡浩成「簡瓜」 夢想家：勝負全隊一起扛

現在40歲的簡浩卸下17年球員生涯，接下福爾摩沙夢想家隊總教練兵符，今天正式以新身分和媒體見面。稱號眾多的他笑說不在意稱...

TPBL／攻城獅增後場戰力 新洋將力獅加盟

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布洋將力獅（Isaiah Reese）正式加盟，現年28歲，身高196公分、體重84公斤，主要擔...

TPBL／戰神選進兩新秀全簽了！19歲謝銘駿期待對決林書豪

台新育樂今天宣布，台北台新戰神隊正式簽下今年選秀會選進的謝銘駿與魏芃禾，19歲謝銘駿立下「上場防守林書豪、得第一」的目標...

TPBL／上季效力戰神 洋將米勒轉投雲豹

台啤永豐雲豹隊今天正式宣布，簽下曾效力台新戰神隊的全能前鋒米勒（Malcolm Miller），將和克羅馬（Lasan ...

TPBL／920退役賽對前東家璞園 簡浩目標：投進logo shot

40歲的簡浩決定卸下17年球員生涯，轉任福爾摩沙夢想家總教練，球團今天宣布將在9月20日幫他辦理退役戰，和前東家桃園璞園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。