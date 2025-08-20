TPBL／920退役賽對前東家璞園 簡浩目標：投進logo shot

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
簡浩（右二）正式接下夢想家隊總教練，今天和球隊總經理韓駿鎧（左二）、董事長田壘（左一）和領隊陳立宗（右一）合影。記者曾思儒／攝影
40歲的簡浩決定卸下17年球員生涯，轉任福爾摩沙夢想家總教練，球團今天宣布將在9月20日幫他辦理退役戰，和前東家桃園璞園領航猿進行跨聯盟交手，簡浩笑說目標是投進「logo shot」，沒投進不下場。

簡浩的職業球員生涯就是在璞園展開，17年來還打過台銀、台啤、裕隆，生涯握有6座SBL總冠軍，也曾加入CBA江蘇隊，並於2021年加盟夢想家，上季例行賽36場全勤，是球隊倚重的外線戰力。

原本還想以球員身分再戰一年，簡浩在總經理韓駿鎧說服下接下總教練兵符；回首17年球員生涯，他認為有3個階段。

「生涯第一次得分是毛加恩空中接力給我灌籃，印象很深刻。第二個是第一次冠軍，璞園，我有上場，有參與感，第三個就是來到夢想家。」簡浩形容，韓駿鎧救了自己的球員生涯，「當時和老婆討論是不是要退休了，鎧哥找我時讓我找回對籃球的熱情。」

簡浩還透露，加入夢想家的第一季，球隊季後賽輸給台北富邦勇士，落敗後自己「瘋狂哭」，他解釋說：「那季對我來講是一種復出的感覺，很久沒打出成績。」

決定接下總教練兵符的簡浩，為了9月20日的退役戰，目前仍和球員一同訓練維持身體狀態，他笑說退役賽「一定會投logo shot」，他打算請韓駿鎧單任總教練，「每個戰術給我投logo shot，投到進為止。」

韓駿鎧提到，簡浩人緣好，和歷任合作的洋將關係也十分緊密，確定辦退役戰後很多洋將都想加入，想和簡浩再一次合作。

9月20日的退役戰將採售票方式，韓駿鎧透露會有引退儀式和精心橋段，球隊迎接特別戰前還將到日本和秋田隊交流，回台後也將和韓國KBL球隊切磋。

