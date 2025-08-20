快訊

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

試駕變仙人跳？消費者控疑被設局「買車還要賠216萬」

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／不擔心簡浩成「簡瓜」 夢想家：勝負全隊一起扛

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
簡浩（右二）正式接下夢想家總教練，今天和球隊總經理韓駿鎧（左二）、董事長田壘（左一）和領隊陳立宗（右一）合影。記者曾思儒／攝影
簡浩（右二）正式接下夢想家總教練，今天和球隊總經理韓駿鎧（左二）、董事長田壘（左一）和領隊陳立宗（右一）合影。記者曾思儒／攝影

現在40歲的簡浩卸下17年球員生涯，接下福爾摩沙夢想家隊總教練兵符，今天正式以新身分和媒體見面。稱號眾多的他笑說不在意稱謂，總經理韓駿鎧打趣說，到時可能輸兩場球就會被酸民取「簡瓜」的外號。

英文名字Douglas Creighton的簡浩，常被稱「道格」，隨著資歷愈漸豐富，「道哥」、「浩哥」都有人稱呼；今年改變身分，他笑說不在意被叫「道總」、「簡總」或「浩總」，球隊狀態才是重點。

韓駿鎧提到，2021年加入夢想家的簡浩原本還想再當一年球員，但深聊後發現他是接任總教練的最合適人選；他透露是季後賽0比3落後高雄全家海神隊時找簡浩到下榻處聊天，「用同樣教練團一定還是同樣事情發生，叫他來聊，愈聊愈起勁。」

「和他聊完後，他說傾嚮再打一年，本來想說拿完冠軍他可以接我的工作，沒想到變總教練。」韓駿鎧笑說，和簡浩聊完後堅信他是這時間點最適合夢想家的總教練人選，雙方聊一個禮拜，幾乎每天都在講電話，「我要回美國前要給我一個答案，我就變恐怖情人每天打電話。」

韓駿鎧認為，去年球隊教練團分工上沒那麼好，現在簡浩同意接受挑戰，原本總教練皮爾曼降下來成助教輔佐，也有補近澳洲籍教練丹尼爾・金，期待新的教練團能揮別過往幾季的問題。

簡浩「空降」成夢想家總教練有正反兩極聲音，韓駿鎧開玩笑說球迷可能幫新教頭取「簡瓜」稱號，他強調說球隊輸贏難免，肯定會有輸球的時候，不過團隊對簡浩十分信任，就算輸球也是團隊一起接受、一同承擔。

韓駿鎧還透露，成立夢想家迄今，最大遺憾是生涯握有6座總冠軍的簡浩加入後沒能再嚐捧冠滋味，不過季後有很多球隊找這位經驗豐富的射手，當時簡浩就承諾會將所有力量和忠誠留給夢想家，如今用不同方式繼續在球隊中，期待新賽季能有不同以往的結果。

籃球

延伸閱讀

TPBL／不當球員接總教練 簡浩讓兒子做選擇

NBA／「整個系列都在哭」火箭森根狠批勇士犯規多又愛抱怨

MLB／請假風波惹議！響尾蛇核心戰將公開致歉 獲教頭力挺

竹縣六家國小球隊澎湖比賽6人疑食物中毒棄賽 衛生局採檢化驗中

相關新聞

TPBL／不當球員接總教練 簡浩透露是兒子幫做選擇

上季季後賽提前出局的福爾摩沙夢想家隊，季外宣布由40歲的簡浩「球員變教練」，成為新任總教練人選，為台灣籃壇拋出一記震撼彈...

TPBL／不擔心簡浩成「簡瓜」 夢想家：勝負全隊一起扛

現在40歲的簡浩卸下17年球員生涯，接下福爾摩沙夢想家隊總教練兵符，今天正式以新身分和媒體見面。稱號眾多的他笑說不在意稱...

TPBL／攻城獅增後場戰力 新洋將力獅加盟

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布洋將力獅（Isaiah Reese）正式加盟，現年28歲，身高196公分、體重84公斤，主要擔...

TPBL／戰神選進兩新秀全簽了！19歲謝銘駿期待對決林書豪

台新育樂今天宣布，台北台新戰神隊正式簽下今年選秀會選進的謝銘駿與魏芃禾，19歲謝銘駿立下「上場防守林書豪、得第一」的目標...

TPBL／上季效力戰神 洋將米勒轉投雲豹

台啤永豐雲豹隊今天正式宣布，簽下曾效力台新戰神隊的全能前鋒米勒（Malcolm Miller），將和克羅馬（Lasan ...

TPBL／920退役賽對前東家璞園 簡浩目標：投進logo shot

40歲的簡浩決定卸下17年球員生涯，轉任福爾摩沙夢想家總教練，球團今天宣布將在9月20日幫他辦理退役戰，和前東家桃園璞園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。