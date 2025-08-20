TPBL／不擔心簡浩成「簡瓜」 夢想家：勝負全隊一起扛

現在40歲的簡浩卸下17年球員生涯，接下福爾摩沙夢想家隊總教練兵符，今天正式以新身分和媒體見面。稱號眾多的他笑說不在意稱謂，總經理韓駿鎧打趣說，到時可能輸兩場球就會被酸民取「簡瓜」的外號。

英文名字Douglas Creighton的簡浩，常被稱「道格」，隨著資歷愈漸豐富，「道哥」、「浩哥」都有人稱呼；今年改變身分，他笑說不在意被叫「道總」、「簡總」或「浩總」，球隊狀態才是重點。

韓駿鎧提到，2021年加入夢想家的簡浩原本還想再當一年球員，但深聊後發現他是接任總教練的最合適人選；他透露是季後賽0比3落後高雄全家海神隊時找簡浩到下榻處聊天，「用同樣教練團一定還是同樣事情發生，叫他來聊，愈聊愈起勁。」

「和他聊完後，他說傾嚮再打一年，本來想說拿完冠軍他可以接我的工作，沒想到變總教練。」韓駿鎧笑說，和簡浩聊完後堅信他是這時間點最適合夢想家的總教練人選，雙方聊一個禮拜，幾乎每天都在講電話，「我要回美國前要給我一個答案，我就變恐怖情人每天打電話。」

韓駿鎧認為，去年球隊教練團分工上沒那麼好，現在簡浩同意接受挑戰，原本總教練皮爾曼降下來成助教輔佐，也有補近澳洲籍教練丹尼爾・金，期待新的教練團能揮別過往幾季的問題。

簡浩「空降」成夢想家總教練有正反兩極聲音，韓駿鎧開玩笑說球迷可能幫新教頭取「簡瓜」稱號，他強調說球隊輸贏難免，肯定會有輸球的時候，不過團隊對簡浩十分信任，就算輸球也是團隊一起接受、一同承擔。

韓駿鎧還透露，成立夢想家迄今，最大遺憾是生涯握有6座總冠軍的簡浩加入後沒能再嚐捧冠滋味，不過季後有很多球隊找這位經驗豐富的射手，當時簡浩就承諾會將所有力量和忠誠留給夢想家，如今用不同方式繼續在球隊中，期待新賽季能有不同以往的結果。