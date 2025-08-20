TPBL／不當球員接總教練 簡浩讓兒子做選擇

快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家總經理韓駿鎧（左）和新任總教練簡浩。記者曾思儒／攝影
夢想家總經理韓駿鎧（左）和新任總教練簡浩。記者曾思儒／攝影

上季季後賽提前出局的福爾摩沙夢想家隊，季外宣布由40歲的簡浩「球員變教練」，成為新任總教練人選，為台灣籃壇拋出一記震撼彈。今天簡浩首度以總教練身分和媒體見面，他透露最後決定接下總教練兵符，是6歲兒子幫他做出的決定。

成為「浩總」的簡浩透露，最初總經理韓駿鎧找他接任總教練時，心情十分複雜，也和家人討論很久，最後問了兒子，「他最近滿喜歡籃球，他說要我陪他多玩，我就做出決定當教練，沒想到當教練更累。」他笑說，教練工作雖燒腦，至少身體不會累，仍有力氣陪兒子玩。

韓駿鎧提到，最初只是找簡浩討論季後賽失利原因，沒想到愈聊愈起勁，發現近年跟著球隊經歷失敗的簡浩就是最適合的人選，「過去幾年都是差一點點輸掉，輸在同一個地方，他知道這些過程，他知道如何突破這些困境。」

韓駿鎧透露，簡浩經驗豐富又有雙語優勢，過去夢想家的3任總教練都採納很多他的經驗和意見，就像是球隊顧問，上季總教練皮爾曼也曾提過簡浩是很適合的總教練人選，知道球隊找他接任後完全認同，也願意輔佐，球隊這周開訓來氣氛非常好，球員也十分信任簡浩。

原本打算再打一年的簡浩，改當教練就直接擔任夢想家總教練，他提到最欣賞的教練是馬刺隊傳奇教頭波波維奇，「因為他最強的地方是和球員的關係和溝通，這是最重要的東西，你有球員的信任才能打出你想要的東西。」他目標建立夢想家的信任文化，希望每位球員都能完全投入、相信彼此，場上出問題時不是只靠教練，球員間就可以互相溝通。

