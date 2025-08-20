非洲盃男籃／排名非洲第一竟出局 南蘇丹爆冷止步16強

男籃非洲盃爆冷！世界排名非洲區第一的南蘇丹在16強賽，就慘遭塞內加爾全場壓制，以13分之差落敗。南蘇丹在上一屆世界盃預選賽，雙殺上屆非洲盃冠軍突尼西亞，世界盃正賽也打出非洲區最佳排名，甚至巴黎奧運也表現不俗，世界排名高居非洲區第一，但非洲戰力接近的情況，本屆無緣8強，恐為明年的世界盃預選賽蒙上陰霾。

非洲第一出局

非洲盃爆冷不僅是足球屆的專利、現在籃球也爆冷！根據《奈及利亞時報》報導，世界排名23名、非洲區第一的南蘇丹男籃在16強賽就遇上強隊塞內加爾，半場打完就慘遭壓制，以25：46大幅落後，全場守不住塞國主力巴迪奧的31分、法耶12分9籃板，以65：78落敗無緣8強。

其實本屆小組賽，南蘇丹狀態就有點起伏，首戰爆冷敗給幾內亞，隨後輕取利比亞，遇上地主國、非洲盃史上最多冠軍的安哥拉，南蘇丹又打出精彩好球，末節狂追11分差點逆轉，由於小組賽僅以第3名出線，只能先遇上實力強勁、非洲盃歷史次多冠軍的塞內加爾。

南蘇丹算是世界籃壇的新軍，從2021年的世界盃預選賽開始展現實力，他們在小組賽保持全勝之姿出線，其中包含雙殺2021年非洲盃冠軍的突尼西亞（當時突國甚至是二連霸中），2023年的世界盃正賽上，南蘇丹在延長賽遺憾輸給波多黎各，只能打17到32強排位賽，最終以17名坐收，也因為是非洲區最高排名，直接獲得2024年巴黎奧運正賽資格。

南蘇丹需新秀跳出

巴黎奧運的南蘇丹，與美國、塞爾維亞、波多黎各分在同一組，雖然未能攻克前兩強權（最終分列金牌與銅牌），但他們成功復仇波國，最後比較分組最佳第三名時，就因為得失分劣勢、未能晉級淘汰賽，然而，南蘇丹的累積積分也讓世界排名往上竄升，來到非洲區第一。

本屆非洲盃出局後，留給南蘇丹調整的時間並不多，他們明年得迎來2027世界盃的預選賽，陣中幾名老將都還有戰力（例如曾在CBA的努尼、德甲聯賽的加布瑞），關鍵是幾名年輕人的成長能否扛住禁區，特別是2位在美國打球的索爾、馬魯阿，後者是今年NBA選秀首輪第10順位，技術有待打磨、但身體素質讓人非常期待。

