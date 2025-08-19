TPBL／挑戰連三冠 國王簽進25歲新洋將

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王隊簽下25歲新洋將傑登。圖／國王隊提供
國王隊簽下25歲新洋將傑登。圖／國王隊提供

新北國王隊今天宣布簽下25歲美國前鋒傑登（Jayden Gardner），身高201公分、體重104 公斤，臂展更達214公分，擁有出色身體條件，不僅擁有強悍的低位單打與籃板保護能力，同時具備多位置靈活性，為球隊新賽季補進具攻守全面性的鋒線戰力。

傑登出生於美國北卡羅來納州，就讀Heritage高中期間即展現驚人的得分與籃板能力，並打破當地多項歷史紀錄。大學前3季效力東卡羅來納大學（East Carolina University），場均繳出接近20分、9籃板的數據，多次入選AAC聯盟年度最佳陣容；2021年轉戰維吉尼亞大學（University of Virginia），在ACC聯盟持續展現穩定火力，更成為NCAA史上少數生涯得分突破兩千分、籃板累積破千的球員之一。

2023年畢業後，傑登踏上歐洲職業之旅，先後效力比利時聯賽、德國籃球甲級聯賽（BBL），延續高命中率與強勢對抗的球風。

國王總經理毛加恩表示，傑登年僅25歲，是非常多功能且全面的球員，「不論進攻或防守，都能勝任不同角色，是我們非常期待的全方位戰力，他的加盟替球隊注入年輕活力，相信他會為國王帶來更多能量與競爭力。」

