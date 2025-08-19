快訊

PLG／奧地利國家隊教練來台 和獵鷹主帥再攜手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹隊聘請新任助理教練柯師。圖／獵鷹隊提供

台鋼獵鷹隊今天宣布，具豐富國際執教經驗的教練柯師（Chris O’Shea）正式加盟出任助理教練，將與總教練柯納在奧地利國家隊並肩作戰後再續前緣，為新賽季注入高水準的專業與戰術思維。

柯師在奧地利、德國及國家隊累積超過20年執教經驗，2020年擔任柯納的奧地利男籃國家隊助理教練，2022年接替柯納成為總教練，2023年更同時執掌男女國家隊，成為罕見的雙料國家隊主帥。

以精準情蒐、數據分析及個別訓練聞名的柯師表示，將透過充分準備、溝通與責任感，提升團隊表現，全力支持球員與教練團，打造具競爭力、穩定性與凝聚力的台鋼獵鷹。

談到再次與柯納合作，柯師坦言，自柯納接手一年半以來，他便持續關注獵鷹的發展，並認同其為球隊建立的方向與身份認同。他期待將過去在國際賽場累積的經驗，轉化為提升獵鷹的助力，並與教練團和球員一同迎接新挑戰。

柯納對柯師的加盟表示高度肯定，他說：「我認識柯師很多年了，從奧地利到德國，他在高層級助理教練領域享有極高聲譽。5年前我擔任奧地利國家隊總教練時就邀請他加入，合作非常成功。當我辭職後，他接任總教練表現十分出色。這次能再次共事，我非常開心，也相信他會為我們的日常工作帶來品質上的提升。」

籃球

