亞洲盃男籃／中國決賽飲恨澳洲仍創近10年最佳 換血有成未來可期

中國男籃在亞洲盃決賽遺憾敗給澳洲，只奪下亞軍，不過已經創下近10年最佳戰績！18日凌晨的亞洲盃男籃決賽，中國內外雙胡發威，胡金秋狂攬20分10籃板，後場胡明軒狂砍26分，可惜他錯失三分絕殺，中國89：90惜敗給澳洲，這是繼2015年奪冠後最佳成績。考慮到高一層級的澳洲在2017年加入亞洲籃協後，寫下3連霸、18連勝，這支大幅換血的中國男籃已證明實力。

亞洲盃男籃決賽18日凌晨落幕，由中國男籃迎戰連霸的澳洲男籃，日前才在四強賽被紐西蘭消耗過的中國，主戰體能都未能恢復，但靠著替補出發的控衛胡明軒火力全開，半場一度領先澳洲4分，第四節澳洲提升強度、完成逆轉，而中國在最後時刻採取犯規戰術成功，僅落後一分但握有球權，最後一擊交給手感發燙的胡明軒操刀，遺憾晃開防守三分不中，澳洲一分差勝出奪冠。

雖然錯失冠軍，但亞軍已是近10年中國最佳戰績，考慮到2017年以來，澳洲與紐西蘭加入亞洲籃協，讓原本的亞洲各國難度提升，澳洲加入後拿下3連霸，18場亞洲盃出賽全勝，而紐西蘭則是穩定的3、4名，對中國來說，這個亞軍堪稱是「亞洲區實質冠軍」。

這次的佳績，二進宮國家隊執教的主帥郭士強居功厥偉，本屆在幾名主將如周琦、曾凡博等退賽後，加上準備力拚NBA新賽季的楊瀚森也婉拒徵召，郭士強力排眾議選入一些新血，他主打防守起家，高喊他需要的是「12個能拼命的球員、上場會玩命的5個先發球員」，本屆中國隊人人皆兵，每一戰最高得分都是不同球員。

整屆賽會的最佳陣容，中國隊入選兩位，分別是天才小將王俊杰與禁區悍將胡金秋，經驗豐富的趙睿是球隊節奏掌控的隊長，新換血的中國男籃無論是身材條件和打法都充滿潛力，未來可期。

整屆賽事最後的排名為澳洲冠軍、中國亞軍、季軍是伊朗、殿軍紐西蘭，而中華隊也有突破的表現，靠著混血好手賀家兄弟的助拳，打進睽違多年的八強，更差一點掀翻伊朗，最終排名以亞洲第5坐收，遠超過賽前各媒體的預測，排名甚至壓過日本和南韓。