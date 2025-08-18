WSBL／女狀元丁芷容 期待扛洋將

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
丁芷容（左）成今年WSBL選秀會女狀元。記者侯永全／攝影
WSBL新人選秀會今天落幕，10位報名的女將共有8人獲得青睞，其中台電隊一舉補進包括「狀元」丁芷容在內的5名新血，教練林紀妏打趣說：「人手少，去年只有10人，賽季長又有傷兵，再不選人只能報名3對3了。」

台電今天依序選進丁芷容、李盈潔、黃語瑄、李依蒨和侯子映，林紀妏希望這些球員在大學端被看見後，在不同層級的舞台持續成長，尤其178公分的丁芷容可以補強禁區戰力，且丁芷容有3對3國手資歷，去年到現在看得到成長，「她的學姊小戴（戴宜庭）也說丁芷容很聰明，對她有信心。」

高中來自HBL南部強權永仁高中的丁芷容，大學就讀過文化大學，再轉學到清華大學，上季助隊打下重返UBA公開女一級門票目標，決定投身選秀，她笑說：「一定會出來選，本來想今年要不要再打一年UBA，幫助球隊打上一級了，完成目標所以出來選。」

身為狀元大熱門，丁芷容透露沒想太多，「佛系，選上就好，感謝（林）紀妏姐。」她透露今年世大運都有看帶領中華隊的林紀妏執教風格，台電女籃展現的拚勁也很吸引自己，希望加入後能帶給台電禁區幫助，幫助球隊和台元、國泰的洋將抗衡。

多次入選3對3國手的丁芷容也提到，3對3注重個人單打技巧和兩人小組配合，身體碰撞強度也高，都是打3對3得到的收穫；展望菜鳥球季，她霸氣宣告「爭取新人后」，期待團隊和個人都能打出好表現。

今年WSBL選秀會共有8名女將獲得青睞。記者侯永全／攝影
