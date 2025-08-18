SBL／羅楷翔首輪加盟裕隆 「無腳鳥」盼展翅職籃

2025年SBL新人選秀會今落幕，台灣體大前鋒羅楷翔以第一輪第五順位被裕隆選中。從嘉中乙組起步、一路跨越甲二、甲一的挑戰，最終實現職籃夢想，羅楷翔坦言，選秀結果令自己意外又開心，也感謝家人和教練一路的支持。

身高191公分、體重75公斤的羅楷翔，雖然並非UBA的超級巨星，但靠著不斷努力闖進職籃舞台，「其實蠻意外也蠻開心的，沒想到能在第一輪被選上，真的很感謝家人和教練，因為我算是素人，一路慢慢打到甲一級，沒有他們的幫助，我不可能走到今天。」

國中才加入玉山國中籃球隊的羅楷翔，高中選擇嘉義高中乙組就讀，後為了籃球夢毅然放棄中山大學體資資格，先到亞洲大學、再轉學台灣體大，成為田本玉教練麾下弟子。雖然初登甲一一度不適應，但他靠著體能和拚勁逐步站穩腳步。

羅楷翔在UBA兩季合計出賽29場，場均攻下11.4分、5.8籃板，投籃命中率44.8%，罰球命中率高達79.1%。代表作包括大四對萬能科大攻下27分、10籃板，及生涯最終戰對台師大砍下33分、10籃板，展現「Highlight製造機」的爆發力。

展望未來，羅楷翔自知必須在許多地方下功夫，「第一個當然是身材，還要增加投籃的穩定性，因為上了職業，強度會再增加一個檔次，所以對球的處理細膩度還要再增強。展現自己的企圖心，上場帶給球隊能量，防守利用我的臂展和速度可以對球隊有幫助。」

值得一提的是，羅楷翔左胸口的雀鳥刺青，源自電影《阿飛正傳》，象徵「沒有腳、只能一生不停飛翔的鳥」。羅楷翔以此自許，希望自己能朝著目標不斷挑戰。雖然第一年沒有給自己設定多大目標，羅楷翔仍堅定表示：「展現好自己，然後再繼續努力。」